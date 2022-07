Con l’avanzare dell’età oltre a cambiare tante abitudini e comportamenti cambiano anche i propri gusti in ordine all’abbigliamento. Ciò che amavamo indossare a 18 anni, adesso magari ci farà sorridere. Se ogni età ha il suo stile, questo non significa che oltre la soglia degli “anta” non si possa essere ugualmente belle e audaci. Anzi, tutt’altro! Si ha semplicemente più consapevolezza di sé, dei propri pregi e difetti. Basterà pertanto imparare a valorizzare i pregi, apprezzare anche i propri difetti e scoprire che proprio questi possono diventare i nostri punti di forza.

Grazie alle diverse proposte dal mondo della moda si può essere eleganti, belle, raffinate in qualsiasi occasione e a qualsiasi età. Ma addirittura si potrà sembrare anche più magre. Ma se si è stanche del solito tubino o abito che snellisce i fianchi e si ha voglia di cambiare le opzioni sono davvero tantissime. Se il nostro punto debole è il fondoschiena e desideriamo sembrare con i tanto ammirati glutei “a cuore rovesciato”, basterà scegliere i pantaloni giusti.

Come vestirsi per alzare i glutei a 40 50 e 60 anni senza palestra e chirurgia

Avere un fondoschiena un po’ pronunciato, con l’outfit giusto può diventare sicuramente un punto a proprio favore. Non andrà certamente nascosto, ma valorizzato. Per raggiungere tale scopo, basterà acquistare pantaloni a vita alta, morbidi che valorizzeranno le curve e slanceranno anche la figura. Si potrà optare anche per un modello leggermente a zampa d’elefante, che finisce un po’ sopra le caviglie. Si potrà scegliere tra una vasta di colori e non limitarsi al solito nero. Una volta scelti i pantaloni giusti, ci si potrà abbinare una camicia morbida, larga, da indossare da dentro ai pantaloni, in lino o cotone. Se usciamo per un aperitivo, si potrebbe optare per dei pantaloni in colori pastello, come celeste o verde e camicia bianca in fresco lino.

Invece se è per una cena, si potrà optare per una camicia in seta di colore bianco e pantaloni di colore nero. Se amiamo le fantasie, si potrà optare per linee verticali, figure geometriche o floreali. Infine per slanciare la figura, raccogliamo i capelli in un morbido chignon e scegliamo le tanto amate slingback con tacco tra 5 e 7. Con questa misura, saremo slanciate ma soprattutto comode e alla moda. Ecco pertanto come vestirsi per alzare i glutei senza dover ricorrere a lunghe sedute di palestra o addirittura alla chirurgia.

