Il pane di fichi e noci è delizioso, non è né molto dolce né molto salato e offre una particolarità rispetto al pane normale. In questo articolo troveremo una ricetta per prepararlo da soli in modo semplice e veloce.

Questo tipo di pane sembra complicato da preparare, invece la procedura è facile. Ha un sapore particolarmente buono ed è ottimo per un picnic o al buffet di compleanno.

Scendiamo nei dettagli.

Il pane di fichi e noci ha un delizioso aroma dolce e salato

Al momento dell’acquisto degli ingredienti per il pane ai fichi e noci, potremmo decidere di scegliere ingredienti biologici, che non contengono pesticidi.

I fichi secchi sono l’ingrediente principale di questo tipo di pane. Per prepararlo ci vogliono circa 25 minuti, per cuocerlo 45 minuti, ma dopo la preparazione va fatto riposare almeno per 150 minuti.

Gli ingredienti per circa 24 fette, sono:

4 grammi di lievito secco;

2 cucchiaini di zucchero;

300 ml di acqua tiepida;

180 grammi di fichi secchi;

150 grammi di noci;

450 grammi di farina di farro;

2 cucchiaini di sale;

1 cucchiaino di olio d’oliva.

Ecco il procedimento per preparare questo squisito pane

Il pane di fichi e noci ha un delizioso aroma; quello che riportiamo di seguito è il procedimento.

Mettere il lievito secco, lo zucchero e l’acqua tiepida in una piccola ciotola. Mescolare accuratamente gli ingredienti. Tagliare i fichi secchi a pezzetti e tritare le noci. In una ciotola capiente, unire la farina, il sale e circa la metà dei fichi e delle noci tritati. Quindi aggiungere il composto di lievito e acqua e impastare fino a ottenere un impasto liscio per dieci minuti.

Un consiglio: se l’impasto è troppo asciutto, possiamo aggiungere dell’acqua. Se è troppo umido, aggiungere un po’ di farina.

Dopo di che dobbiamo coprire la ciotola con uno strofinaccio umido e lasciate lievitare l’impasto in un luogo caldo per 90 minuti. Quindi aggiungere i restanti fichi e noci all’impasto e impastare di nuovo accuratamente. Ungere due teglie con olio d’oliva e versare metà della pastella in ciascuna.

Copriamo gli stampini con lo strofinaccio umido e lasciate lievitare l’impasto per un’altra ora.

Cuocere il pane di fichi e noci in forno a 180° per circa 45 minuti fino a doratura.

Sostituendo o aggiungendo altri ingredienti, potete modificare il pane di fichi e noci secondo le vostre preferenze.

Le alternative

Se non ci piacciono le noci, possiamo usare le nocciole. Se desideriamo che il pane sia ancora più dolce, possiamo aggiungere una manciata di uvetta. Potremmo anche impastare con il timo essiccato o fresco tritato per una deliziosa nota erbacea. L’aroma del timo si sposa particolarmente bene con i fichi.

Dopo di che potremmo servire il pane con del formaggio o con delle salse come l’hummus, ottima questa ricetta con pomodorini e basilico.

Se vogliamo gustare il pane in modo dolce, possiamo mangiarlo accompagnato da miele, marmellata o burro di noci.

