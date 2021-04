Non è raro imbattersi in donne, ma non solo, che lottano contro la loro pancia. Spesso, la pancetta è un vero e proprio problema per molte persone. Non si tratta solo di una prerogativa dei fisici a mela o curvy, infatti la pancia può spuntare su qualsiasi fisicità. Trovare un look giusto quando si vuole camuffare la pancia sembra un’impresa impossibile. Eppure, ci sono dei piccoli trucchi che aiutano a celare ma nello stesso momento a valorizzare la fisicità.

Ecco svelato il sorprendente motivo per cui tutti stanno indossando questi jeans e altri rimedi per ridurre otticamente la pancia

I pantaloni, e in particolare i jeans, andrebbero scelti a vita media perché otticamente nascondono meglio la pancia.

Invece, gli estremi opposti, vita bassa e vita alta, non aiutano a nascondere un addome “più pieno”.

Questo perché, la vita bassa tenderà a stringere e segnare, mentre la vita alta tenderà ad allargarsi nella zona pancia.

Il rischio è quello di aumentare otticamente la circonferenza dell’addome.

Negli ultimi anni si è preferito utilizzare modelli a vita alta, non considerando i modelli a vita media.

Questi ultimi sono modelli ideali per chi vuole nascondere una pancia pronunciata.



Ma sono molti anche i rimedi per ridurre otticamente la pancia, vediamone qualcuno.

Abiti svasati

Questi abiti sono ideali per camuffare la pancia. Si tratta di vestiti molto versatili che stringono sotto al seno scendendo allargandosi sui fianchi.

Un tipo di vestito che può essere utilizzato in ogni occasione sia in tinta unita che a fantasia.

Da evitare, invece, i tubini e i vestiti fascianti che andranno ad enfatizzare la pancia. Infatti questi sono una tipologia di abito che tende a fare esattamente il contrario: segnare l’addome e fasciarlo eccessivamente.

Righe dello stesso colore

Le righe orizzontali, nell’immaginario comune, tendono ad allargare. In alcuni casi è vero ma non sempre è un bene evitarle.

Infatti, le righe possono diventare delle ottime alleate nel nascondere la pancia, se scelte nel modo giusto. Infatti, righe spesse e di colori diversi tenderanno ad allargare mentre righe sottili dello stesso colore camufferanno bene.

Gonne a tubo

Tra le gonne è preferibile utilizzare quelle a forma di tubo, meno fascianti delle altre tipologie. Infatti, sarebbe preferibile evitare quelle a matita che tenderanno a segnare il punto vita ma a mettere in risalto anche la pancia. Come materiali scegliere il denim, la pelle o un tessuto rigido evitando, invece, quelli elasticizzati.

Cinture

In linea di massima si consiglia di evitare l’utilizzo di cinture. Infatti, segneranno irrimediabilmente il punto vita e la pancia. Se proprio non se ne può fare a meno meglio optare per una cintura dello stesso colore del capo di abbigliamento.

Blazer o cardigan

Meglio preferire blazer lunghi o cardigan in pelle o tessuto. Non si consiglia, invece, di utilizzare dei modelli di blazer corti o giacche di pelle striminzite e cariche di fibbie. Tenderebbero ad allargare la figura.



