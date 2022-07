I segni zodiacali non sono tutti uguali, si differenzieranno molto per carattere e per il loro modo di affrontare le cose. Tra un Leone e una Bilancia, ad esempio, esiste un vero e proprio abisso e le situazioni verranno vissute in maniera nettamente diversa. Queste differenze caratteriali si accentueranno, in modo particolare, quando ci si interfaccia in amicizia o in vista di una relazione sentimentale. Non tutti i segni sono destinati a stare insieme anche se, ovviamente, poi molto dipenderà dal carattere e dalla personalità del singolo individuo. Discutere con alcuni segni zodiacali sarà veramente difficile perché tenderanno a perdere velocemente le staffe. Oggi si cercherà di capire quali sono i segni meno compatibili con i Gemelli, tra questi troviamo il Cancro, lo Scorpione, Toro e Capricorno.

Gemelli poco compatibili con il Cancro ma manca affinità di coppia anche con questi 3 segni zodiacali

Gemelli e Cancro potrebbero sembrare, a prima vista, segni molto simili e volubili eppure tra loro c’è un abisso. Da un lato abbiamo i Gemelli che amano la libertà e, soprattutto, l’intraprendenza. Dall’altra, invece, il Cancro più timido e riservato con alcuni atteggiamenti che potrebbero sfociare in una ricerca ossessiva di controllo. Se all’inizio la relazione potrebbe apparire perfetta così non sarà più con il passare del tempo quando, invece, potrebbero sorgere delle perplessità. Gemelli poco compatibili con il Cancro ma anche con altri segni zodiacali nettamente differenti.

Gemelli e Toro

I Gemelli, impulsivi e attivi, potrebbero risultare in netta contrapposizione con la calma e la praticità del Toro. Infatti, proprio il Toro tenderà a concentrarsi su un obiettivo ben predeterminato senza concedersi distrazioni fino a quando non sarà raggiunto. Al contrario, i Gemelli hanno una natura mutevole e contraddittoria che li porterà a passare da un obiettivo all’altro. Questo potrebbe provocare fastidio nel partner Toro.

Gemelli e Scorpione

Lo Scorpione è un segno molto riservato che potrebbe ritenere eccessivamente superficiale il Gemelli. Per via di questo modo opposto di vedere la vita, i due segni sembrerebbero assolutamente incompatibili. Una coppia formata da Gemelli e Scorpione, infatti, dovrà fare il doppio della fatica per riuscire a superare i problemi quotidiani. Sarà necessario imparare a sopportare alcuni tratti caratteriali dell’uno ritenuti insopportabili dall’altro.

Gemelli e Capricorno

La razionalità del Capricorno potrebbe risultare incompatibile con l’esuberanza dei Gemelli. Segni molto diversi che potrebbero trovare dei punti di incontro nelle mancanze dei rispettivi caratteri. Il Capricorno tende ad essere più solitario e silenzioso rispetto ai Gemelli, esuberanti e pieni di gioia di vivere. Il Capricorno, poi, è un segno che ama assumersi molte responsabilità, cosa che i Gemelli non capiranno appieno.

