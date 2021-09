Con l’arrivo dell’autunno e del mese di settembre in molti avranno ricominciato a frequentare le palestre.

Infatti, spesso la scelta di essere seguiti da una persona esperta potrebbe rivelarsi vincente nel raggiungimento dei risultati.

Non è raro, però, quando ci si informa su determinati esercizi imbattersi in termini che non si conoscono.

Infatti, molti termini banali per gli esperti di fitness come Tabata, Jumpset o Stripping possono essere fraintesi da chi è alle prime armi.

In un precedente articolo si era trattato di un modo divertente per restare in forma. Oggi si spiegheranno alcuni termini del fitness. Va però ricordato che gli allenamenti, solitamente, non sono universali ma specifici. Per questo motivo si sconsiglia di utilizzare schede e tabelle che si trovano su riviste o giornali. Potranno essere utilizzate come punto di partenza da personalizzare sulla propria situazione.

Sembra banale ma chi va in palestra deve sapere queste cose fondamentali per l’allenamento

Tabata

Il primo termine a cui si cercherà di dare una spiegazione è Tabata. Si tratta di un metodo di allenamento che arriva dal Giappone basato sull’intensità da mantenere durante gli esercizi.

Il Tabata è composto da otto round della durata di venti secondi ciascuno ad alta intensità intervallati da dieci secondi di riposo.

Per ottenere maggiori risultati dall’allenamento si consiglia di tenere d’occhio la frequenza cardiaca massima.

Sicuramente è un tipo di allenamento difficile per chi frequenta raramente le palestre.

Jumpset e Superset

Il Jumpset, invece, è un tipo di allenamento basato sul passaggio da un esercizio all’altro con un tempo di recupero tra i due.

Si tratta di due o tre esercizi svolti in sequenza. Gli esperti consigliano di alternare esercizi per la parte superiore del corpo e per la parte inferiore. Molto importante la pausa tra le serie per permettere al muscolo di riposarsi.

Il Superset, invece, è l’esecuzione di esercizi senza pausa tra le ripetizioni. Il tipo di esercizi varierà a seconda degli obiettivi che ci si è prefissati.

Stripping

Da ultimo lo Stripping che consiste in più serie di esercizi che andranno a stimolare molte fibre muscolari.

Le ripetizioni si svolgeranno utilizzando dei pesi, si diminuirà il carico tra una serie e l’altra.

Questo tipo di allenamento permette di attivare tutte le fibre del muscolo allenato. Questo permetterà di migliorare le prestazioni, specialmente se eseguito ad alta intensità.

Ecco perché sembra banale ma chi va in palestra deve sapere queste cose fondamentali per l’allenamento.