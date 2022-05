Finalmente il Cancro potrà coronare i suoi sogni con un altro segno che sarà fortunatissimo, favorito da Venere in Ariete

Il cielo di maggio è attraversato da transiti importanti che interessano tutti i segni zodiacali, anche se influiscono di più su alcuni. Venere dal 3 maggio è nel segno dell’Ariete per rimanerci fino al 28. Un pianeta che cambia di segno genera un’energia diversa che concorre a plasmare gli eventi. Come sarà Venere in Ariete? Prenderà le caratteristiche del segno di fuoco: l’azione, il dinamismo, la forza vitale, la combattività. Sarà una Venere audace e passionale, che cerca di conquistare quello che vuole, piena di spirito d’iniziativa. Ci spingerà all’azione, ad avere coraggio e a lottare per ciò che ci interessa. Ci farà vivere l’amore con grande passione. Vediamo quale influenza avrà sui segni.

Cotte in arrivo

Il segno del Cancro vivrà un momento di incertezza in amore. Gli slanci di Venere gli faranno girare la testa e risveglieranno la sua passionalità. C’è la possibilità di cotte in arrivo. Magari piacevoli per i single, un po’ più problematiche per chi ha già una relazione stabile, che potrebbe vacillare. Nelle coppie di vecchia data ci saranno nuovi stimoli per ravvivare il rapporto. Sul lavoro, la situazione rimane tranquilla e abbastanza soddisfacente. I rapporti con i colleghi avranno momenti altalenanti. Le stelle consigliano di essere pazienti e di riflettere sull’importanza di mantenere il giusto equilibrio nelle relazioni di lavoro. E soprattutto di evitare discussioni inutili. Ci saranno incontri importanti che daranno inizio a nuovi progetti e a possibilità di avanzamento. E finalmente il Cancro potrà coronare i suoi sogni.

Le stelle suggeriscono di non allarmarsi troppo se pancetta e rotolini di grasso avanzano implacabili. Si potrà tornare in forma smagliante con un po’ di allenamento e dieta. Ci saranno piacevoli incontri con gli amici.

Venere alla ricerca di emozioni forti darà grande impulso alla vita sentimentale del Leone, che tornerà a ruggire. I nati di questo segno brilleranno nelle relazioni interpersonali e sprigioneranno il loro fascino interlocutorio. Sentiranno un prepotente desiderio di conquista che li porterà a dichiarare i propri sentimenti se sono single. Nelle coppie di lunga data si riaccenderà la passione.

Il Leone godrà a maggio anche dell’appoggio di un altro astro, Giove, che entra in Ariete il 10. Avrà un momento di slancio con l’aiuto di questo pianeta, che dona sicurezza e forza. Sul piano lavorativo potrebbero esserci occasioni da cogliere al volo, novità inaspettate e avanzamenti di carriera. Saturno sempre in opposizione potrebbe portare qualche nuvola all’orizzonte. Ma gli imprevisti nella vita sono di casa. Le stelle consigliano di seguire il flusso degli eventi e i consigli delle persone care.

