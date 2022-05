Torna imponente in ogni collezione stagionale la scarpa con il tacco scultoreo. Piacciono a tutte, ma proprio a tutte, e ritornano come il vento anche nella stagione moda primavera estate 2022. Non sono solo una scelta per i piedi, ma uno strumento di conquista e di affermazione della personalità! Quindi, anche le scarpe, come l’abbigliamento adottato, possono donare fascino e sensualità. Ed è proprio questo il caso, considerato che le scarpe con tacco scultoreo fungono da vera e propria opera d’arte.

Con la moda primavera estate, inoltre, impazzano le varietà di scelta e si va da quelle minimali a quelle più eclatanti e sceniche. Quindi, tacchi sia bassi che alti, ma certamente eccentrici e di spicco. Non mancano, poi, le bizzarrie dei grandi marchi, come le scarpe con tacco a blocco specchiato di Dior o il modello clessidra di Lanvin. Tutti ci provano, ma vediamo come.

Scarpe scultoree ma anche bucoliche per la primavera estate 2022

Anche altri sono gli stilisti che non rinunciano a debuttare con i propri tacchi da urlo, come: Versace, Givenchy, Marni e chi ne ha più ne metta. Essi hanno optato per la classica zeppa più che per il tacco, ma ugualmente scenica e sorprendente. Anche Fendi non ha mancato di esibire la sua, caratterizzata dal tacco scultoreo, da cui si vede l’iniziale del marchio. A seguire, tanti e tanti altri marchi che propongono modelli con tacco di tutte le dimensioni, ma sempre particolare e scenografico.

Inoltre, tra le scarpe da urlo per un’estate in cerca di emozioni, non mancano le sempiterne espadrillas. Tipiche di una personalità più bucolica ma, in ogni caso, più adatte ai momenti spensierati, queste scarpe si adattano davvero ovunque. In più, vanno bene per tutti i giorni. Ebbene, esse tornano a gonfie vele, più versatili che mai.

Scarpe da urlo per un’estate in cerca di emozioni e conquiste, con sensualissimi tacchi ma anche comodissime calzate da mattina

La moda primavera estate 2022 porta con sé anche le espadrillas di tutte le forme e dimensioni. Ne abbiamo dai modelli in pelle liscia, in cotone, tela, denim, alte, medie e basse. Il grande vantaggio è che esse stanno bene proprio con tutto: dalle gonne lunghe, agli abiti corti. Poi si addicono a shorts di jeans, camicie di lino, vestiti suade. Insomma, i look più freschi e leggeri dell’estate si sposano davvero bene con queste scarpe spagnole, realizzate in corda. Anche qui tutti i maggiori brand hanno fornito il loro contributo, quindi in campo ci sono da quelle più lussuose alle più spartane. In definitiva, ce ne è, davvero, per tutti i gusti e tasche!

