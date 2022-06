La scelta della meta per le prossime vacanze si fa sempre più difficile e ormai manca poco. Le ferie di agosto si fanno sempre più vicine e il tempo per prenotare è ancora più stretto. Trovare posto nelle località più turistiche non solo diventa complicato, ma anche più costoso. Per questo motivo stiamo cercando qualche opzione che, però, non ci faccia rinunciare a mare cristallino e spiagge paradisiache.

Anche senza allontanarci dall’Italia, la scelta è davvero incredibile. Basta cercare qualche luogo meno famoso e potremo vivere una vacanza davvero unica. Il nostro Bel Paese è ricco di gemme nascoste, tanto al mare quanto in montagna. Abbiamo veramente l’imbarazzo della scelta una volta superata la fissazione per le mete più rinomate. Anche solo spostandosi di qualche chilometro da Porto Cervo ci sono dei luoghi incredibili e anche più economici.

Ecco 10 chilometri di spiagge caraibiche per godersi una vacanza tra mare e sole questa estate in Sardegna

La Sardegna è una terra ricca di bellezze naturali da lasciare senza fiato. Oggi, infatti, parleremo proprio di un tratto di costa che ha tra le spiagge più belle d’Italia. Ci troviamo a circa 20 chilometri da Olbia, nel cuore della Gallura. Cominceremo questo viaggio lungo una delle coste più straordinarie d’Italia, Cala Brandinchi.

Mare cristallino e spiaggia bianca finissima le hanno fatto guadagnare il soprannome di piccola Tahiti. Questo luogo è talmente magico che ci sembrerà di trovarci dall’altro capo del Mondo. Riservata ed esclusiva, per accedere alla spiaggia da quest’anno bisogna prenotare e pagare una tariffa giornaliera. Ne vale assolutamente la pena, soprattutto perché è un incentivo a rispettare il territorio.

Proseguiamo verso Sud

Sempre nel comune di San Teodoro, troviamo la spiaggia e la baia Lu Impostu. Impossibile non rimanere estasiati davanti a questo paesaggio paradisiaco che quasi non sembra vero. Man mano che si prosegue lungo la costa è possibile vedere come muta il paesaggio circostante. Spiagge finissime che si incrociano con la natura selvaggia, fatta di rocce e arbusti rigogliosi.

Proseguendo troviamo La Cinta, accomunata dallo stesso straordinario mare cristallino. Questa spiaggia è probabilmente più attrezzata e con più servizi, ma anche più affollata. Per non parlare, poi, di Cala Ginepro, Coda Cavallo o Marina di Puntaldìa. Una settimana di vacanza e potremo visitare più di una splendida spiaggia che ci rapirà il cuore. Avremo anche il tempo per un giro tra le bellezze storiche e naturalistiche che ci trasporteranno in un altro tempo. D’obbligo è la pausa cibo, però, da assaggiare assolutamente le prelibatezze tipiche della zona del gallurese.

Quindi, ecco 10 chilometri di spiagge caraibiche che ci lasceranno letteralmente senza fiato. Ma se quest’anno cerchiamo una vacanza all’insegna del relax, possiamo optare per qualche isola minore. Non solo Capri, Ischia, Ponza, Sicilia e Sardegna nascondono delle perle da visitare.

