La crisi economica ha messo in ginocchio moltissime famiglie. E ora, anche a causa dei rincari, soprattutto i nuclei familiari con figli piccoli stanno vivendo momenti di forte difficoltà. Soprattutto i primi anni di vita, infatti, si devono affrontare molte spese per i figlio. Dai pannolini ai cibi per lo svezzamento i costi non sono certamente bassi. Senza contare quanto cresce un bimbo piccolo, con bisogno costante di vestiti e scarpe nuovi. Forse anche per questo motivo le nascite sono sempre di meno. Una giovane coppia, infatti, ci pensa su molte volte prima di allargare famiglia se non ha entrate stabili. Ma per i figli fino a 6 anni si può avere un Bonus di 200 euro oltre all’assegno unico.

Gli aiuti per i figli non bastano mai

Anche se l’assegno unico, con importi base fino a 175 euro al mese, è un grande aiuto per le famiglie, da solo non sempre basta. Ricordiamo, infatti, che la misura ha preso il posto di molteplici benefici di cui i neo genitori potevano godere. Come ad esempio il Bonus bebè o le detrazioni per i figli a carico. Senza dimenticare il Bonus mamma domani, che si può ancora richiedere per alcune nascite del 2022.

È proprio in questa ottica che si colloca l’assegno di 200 euro per i figli da 0 a 6 anni. Sicuramente non si tratta di una cifra che cambia la situazione economica di una famiglia. Ma certamente può essere un aiuto concreto almeno per spese impreviste. Si tratta del Bonus prima infanzia erogato dal Comuni che può arrivare, appunto, ad un importo fino a 200 euro. Non si tratta, quindi, di un aiuto a livello nazionale ma piuttosto di una misura a livello locale.

Per i figli fino a 6 anni si può chiedere questo Bonus di 200 euro presentando una semplice domanda

A dare una mano alle famiglie con figli, però, arrivano i Comuni che con appositi bandi stanziano fondi per la prima infanzia. Essendo, quindi, un aiuto a livello comunale per capire quali sono i requisiti per l’accesso, bisogna consultare il sito del proprio Comune di residenza. Anche per la modulistica necessaria a presentare domanda consigliamo di cercarla proprio sul sito istituzionale in questione.

Solitamente, in ogni caso, il Bonus prima infanzia prevede importi fino a 200 euro per figli da 0 a 6 anni. Potranno essere differenti i requisiti di accesso, che in ogni caso, sono legati all’ISEE. Da tenere presente, però, che gli aiuti in questione quasi mai sono incompatibili con l’assegno unico. E questo significa che le due misure possono essere richieste anche in contemporanea.

