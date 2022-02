L’autostima passa anche dall’abbigliamento, ma la verità è che non serve spendere una fortuna per accentuare i punti forti della nostra fisicità.

Certamente, un capo di qualità avrà una vestibilità maggiore e una duratura tendenzialmente più lunga rispetto ad altri. Tuttavia, scegliendo con cura gli abbinamenti giusti possiamo risultare chic e affascinanti anche con capi più economici.

Ogni stagione ha i suoi capi “must have”, quelli di cui non possiamo fare a meno, soprattutto se l’intento è quello di sembrare sempre giovani e alla moda.

Oggi, il tempo scorre veloce ma gli anni non si contano più. Il desiderio di mantenere una certa “giovinezza” è sempre più diffuso. Non a caso, si dice che i 50 sono i nuovi 40 anni. Di conseguenza, i 40 rispecchiano i nuovi 30 anni.

Dunque, una volta raggiunti i famosi “anta” non c’è bisogno di allarmarsi. Basta qualche piccolo accorgimento e possiamo ritrovare l’aspetto dei nostri 30 anni.

Consigli di moda da ricordare

Nonostante la scelta infinita di outfit che ci propone continuamente il mondo della moda, per molte donne, capire come vestirsi dopo i 40 anni non è così semplice.

Come per le over 50, a cui abbiamo suggerito questi punti di partenza da cui partire, anche per le over 40 bisognerà creare una “capsule wardrobe”.

Poche e semplici linee guida che ci aiuteranno a scegliere con maggiore consapevolezza i nostri look migliori.

Dunque, ecco come vestirsi dopo i 40 anni per sembrare più giovani valorizzando il fisico con questi capi alla moda che forse abbiamo già

Partiamo da un grande classico: il jeans. L’intramontabile amico di mille avventure. La scelta del jeans, ovviamente, dovrà tener conto delle curve del nostro fisico. Di moda da qualche anno, non sono da sottovalutare i “mom jeans” che si adattano facilmente a tutte le fisicità.

Per quanto riguarda i pantaloni, abbiamo visto come quelli a palazzo sono strutturati in modo da stare bene praticamente a tutte. Ecco, però, alcuni abbinamenti più stilosi per un tocco più glamour.

Una delle regole base vuole che siano almeno 3 i colori di pantaloni che non devono mai mancare in un guardaroba: nero, blu e beige. A questi, noi suggeriamo anche un paio di colore bianco. Oggi, una delle tendenze più amate e copiate, sia in inverno che in estate.

Per le over 40 si consiglia di puntare anche su capispalla strutturati, che migliorano le proporzioni e regalano eleganza.

Infine, per le scarpe, meglio evitare il modello “chunky” che va tanto di moda in questo momento. Di grande tendenza anche per la primavera, ecco le scarpe dal tacco comodissimo che s’indossano facilmente, anche di giorno, sotto gonne e vestiti.

