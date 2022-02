In questi giorni si celebra San Valentino, la festa degli innamorati. Per alcuni segni, baciati dalle stelle, è un momento davvero magico. Molti di noi sono alle prese con nuovi incontri o con la preparazione di splendide cenette. Per altri, ci sarà da aspettare ancora qualche giorno per trovare finalmente l’amore e dare una sterzata decisa alla situazione economica. Perché altro che San Valentino, Gemelli, Cancro e altri due segni fortunatissimi sono destinati a svoltare proprio nel prossimo weekend. Scopriamo quali sono e come cambierà la loro vita.

Lo straordinario weekend di Gemelli e Cancro

Per Gemelli e Cancro, San Valentino sarà decisamente monotono e povero di soddisfazioni. Al contrario, i giorni successivi saranno davvero esplosivi.

I Gemelli saranno concentrati sul lavoro fino a giovedì e tralasceranno le questioni di cuore. Venerdì le cose cambieranno decisamente. Giove sarà allo Zenit e porterà fortuna soprattutto a livello economico. Sabato e domenica saranno i sentimenti a farla da padrone. I single potrebbero incontrare una persona importante. Le coppie trascorreranno il weekend in giro e avranno l’occasione di riscoprire la propria intimità.

Per i Cancro, la giornata da segnare sul calendario sarà domenica 20 febbraio. La settimana inizierà in salita, ma già a partire da venerdì arriverà un consiglio prezioso per le finanze. Insieme alla situazione economica, si smuoverà anche quella sentimentale. Dopo un periodo decisamente monotono, si prevedono fuochi d’artificio anche sotto le lenzuola. È l’inizio di un’onda positiva, che proseguirà a marzo e che vede i Cancro tra i segni più fortunati del terzo mese dell’anno.

Altro che San Valentino, Gemelli, Cancro e questi due segni dovranno aspettare il prossimo weekend per innamorarsi e far esplodere il portafogli

Il terzo segno destinato a un fine settimana scoppiettante è la Bilancia. Il weekend 18-20 febbraio sarà indimenticabile soprattutto per i single. Finalmente riusciranno a farsi notare dalla persona che inseguivano da tempo. E sarà tutto merito del loro carisma e della loro eleganza. A gonfie vele anche le finanze che, trainate da Giove, permetteranno di monetizzare al massimo le idee più creative.

Dopo un San Valentino decisamente triste, gli Scorpione rivedranno la luce a partire da venerdì sera. Finalmente arriva il Sole nei Pesci e, allo stesso tempo, il transito di Nettuno autorizza a sognare. È il momento di uscire dall’isolamento delle ultime settimane e tornare a vivere. Marte, Venere e Plutone sono decisamente favorevoli e alimenteranno la passione. Le coppie faranno faville in camera da letto. I single potrebbero incontrare una persona, che li travolgerà mentalmente e fisicamente.

