Inverno o estate. Pranzo o cena. Non importano la stagione o il momento della giornata. Un buon pasto per essere tale deve chiudersi con il giusto dessert. L’unica cosa che cambia è la tipologia di ricetta. In estate, infatti, tendiamo a privilegiare dessert leggeri, veloci da preparare e spesso a base di frutta. Oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa ne presenteranno uno davvero irresistibile. Ed ecco il dolce più incredibile dell’estate. Si fa abbinando 3 dei frutti più buoni della stagione al classico cioccolato fondente. Il tutto in appena un quarto d’ora di tempo.

La mousse di frutta, yogurt e cioccolato fondente è il dessert top della stagione

I dolci alla frutta sono il must dell’estate. Alcuni, però, hanno davvero una marcia in più. Ed è il caso della mousse di frutta, yogurt e cioccolato fondente di cui stiamo per scoprire la ricetta.

Un dessert che oltre a essere buonissimo presenta un altro indubbio vantaggio: la presenza di fragole e frutti di bosco. Ed entrambi sono fra i frutti estivi migliori per tenere il peso sotto controllo. Ma non solo. Sia le fragole che i mirtilli neri sono un vero e proprio concentrato di vitamine e antiossidanti. Sostanze utilissime per rallentare l’invecchiamento cellulare e preservare la salute dell’organismo.

Per preparare 4 porzioni di mousse avremo bisogno di:

4 etti di fragole fresche;

200 grammi di yogurt bianco magro;

90 grammi di mirtilli neri;

90 grammi di ribes;

cioccolato fondente q.b.

Ecco il dolce più incredibile dell’estate con frutta e cioccolato pronto in 15 minuti che farà impazzire tutta la famiglia

Iniziamo proprio dalla frutta. Laviamo le fragole, il ribes e i mirtilli e asciughiamoli bene con un panno. A questo punto distribuiamo circa 70-80 grammi di fragole in ogni ciotolina. Le rimanenti le frulleremo insieme a ribes, mirtilli e un cucchiaio di yogurt.

A questo punto abbiamo due strade. Se preferiamo una mousse ci basterà versare la crema di yogurt e frutta sulle fragole e chiudere la ricetta con una spolverata di cioccolato fondente. Se invece abbiamo voglia di gelato possiamo provare a congelare la crema.

Una volta raggiunta la temperatura giusta la verseremo sopra alle fragole e a uno strato di yogurt magro. Una spolverata di cioccolato e una fragola a decorare e possiamo andare in tavola.

