Trovare un nuovo lavoro non è mai semplice. Tuttavia, ci sono buone occasioni per farlo attraverso i concorsi pubblici. Non sono poche le realtà che nelle ultime settimane hanno messo dei posti a disposizione.

Chi cerca lavoro con il diploma potrebbe, ad esempio, partecipare ad uno dei bandi disponibili in questo periodo.

Alcuni dei requisiti per partecipare al concorso

Grazie un bando del Comune di Comacchio (Ferrara) si può partecipare ad un concorso pubblico per esami. Ci sono da coprire quattro posti da istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato. La Categoria è C.

Tra i requisiti per l’ammissione al concorso ci sono il diploma di maturità e la patente B. Necessaria anche la maggiore età e non aver compiuto il sessantacinquesimo anno (“limite di età ordinamentale”).

La presentazione della domanda di partecipazione è fattibile solo in via telematica. Sarà necessario autenticarsi con uno dei sistemi indicati: SPID; CIE o CNS.

Il concorso prevede una prova scritta (convocazione per il 20 luglio 2022 alle 9.30), nella quale si deve ottenere un punteggio di almeno 21/30 per accedere alla seguente prova orale (4 agosto alle 9.00). Gli argomenti su cui saranno basate le prove d’esame sono disponibili sul bando.

Uno dei posti è riservato al personale volontario delle forze armate secondo quanto previsto dagli articoli 1014 e 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010. In assenza “totale” di candidati riservatari, l’assegnazione dei posti avviene in base alla graduatoria.

Chi cerca lavoro con il diploma potrebbe provare a cogliere questa grandissima opportunità che scade a luglio

Per accedere alle informazioni dettagliate sul concorso si deve andare sul sito del comune di Comacchio. Scorrendo la home page, sarà necessario arrivare fino alla voce “Amministrazione Trasparente”. Cliccando si accederà ad una pagina, dove si troverà il collegamento chiamato “Bandi di concorso”.

E dopo aver avuto accesso si visualizzerà una nuova pagina in cui, scorrendo, si vedrà una tabella in cui si troverà il concorso per la copertura di quattro posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C.

La data di pubblicazione è quella del 10 giugno. Sull’ultima colonna della tabella (quella più a destra) si potrà notare un’icona che, cliccando, consentirà di visualizzare gli allegati. Si avrà, infatti, accesso ad un’ulteriore pagina in cui si trovano il bando e il link per la presentazione della domanda.

Il bando scade l’11 luglio alle ore 18. C’è tempo, invece, fino al 14 luglio per partecipare ai due bandi di concorso pubblico per dei posti presso la Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna. Per uno tra i requisiti c’è la laurea, per l’altro il diploma.

