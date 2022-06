In tempi recenti alcuni capi d’abbigliamento tradizionali dalle origini remote hanno ricevuto molte attenzioni. Opera d’arte e simbolo di un popolo, hanno forma a T ma non sono le comode T-shirt predilette da uomini e donne di tutte le età. Stiamo parlando del kimono. Questo capo è una veste antica ed è un tipico abbigliamento giapponese. Si potrebbe dire che sia unisex, uomini e donne lo indossano da secoli, anche se con particolari diversi. La fattura originale lo vorrebbe ricavato da un unico pezzo di stoffa.

Il kimono nella sua forma più essenziale ha spesso attirato le attenzioni di stilisti occidentali, riprendendolo e adattandolo per farne poi un vero e proprio must have. Tra i primi che lo lanciarono al di fuori del Giappone c’è lo stilista francese Paul Poiret.

Il kimono è versatile, si può avere in diversi tipi di tessuto e con colori e stampe classici o fantasiosi. Può servire da veste da camera, da copricostume o da vero e proprio vestito. In questo caso bisognerà allacciarlo bene in vita e magari indossare un top e delle eleganti scarpe col tacco.

Per l’estate 2022 torna di moda questo capo che impazza tra le star e sta bene sia a 20 che a 50 anni

Lungo o corto che sia, il kimono è tra i capi intramontabili che molte donne e anche uomini hanno nell’armadio e usano in vario modo. Soffermandoci sulla moda donna, dal cotone alla seta o a tessuti con inserti anche di crochet, il kimono corto risolve tanti tipi di outfit. Se si parte per le vacanze, inoltre, occupa poco spazio ed è molto versatile.

In spiaggia, come copricostume, ne useremo uno corto o medio. Lo stesso potrà servirci come capo spalla la sera. Uno medio o lungo con stampe può benissimo arricchire il nostro look se indossiamo un semplice abitino bianco o nero.

Per l’estate 2022 torna di moda prepotentemente, quindi, il kimono. Sono già molte le star di Hollywood e anche vip italiane fotografate con questo versatile capo. Molte lo indossano con un bikini o un costume intero tono su tono, altre in modo sbarazzino sopra i jeans e una maglietta bianca.

Pochi altri capi d’abbigliamento probabilmente stanno bene a tutte, sia a 20 che a 50 anni, come il kimono.

In giro per negozi cerchiamo il capo di tendenza orientale del colore che più ci piace, per farci ammirare al mare ma anche in città.

