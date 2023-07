Come vestirsi bene in estate con questi outfit eleganti per over 40, da indossare anche in città

Come vestirsi bene in estate con questi outfit eleganti-proiezionidiborsa.it

Cerchi un look comodo e leggero da sfoggiare in periodo estivo? Segui le nostre idee di stile. In poco tempo valorizzerai la tua persona, con capi e accessori trendy e mai banali. Ecco i consigli per mostrare un abbigliamento raffinato anche dopo una certa età.

Le alte temperature ci stimolano a sentirci più leggeri. Questo discorso vale anche per l’abbigliamento, che da giugno a settembre diventa comodo e versatile. Se vuoi attirare gli sguardi in strada, pur mantenendo una certa discrezione, puoi provare le nostre idee. Sarai sempre alla moda e non avrai l’obbligo di portare abiti stringenti che fanno sudare. Vediamo come vestirsi bene in estate con questi outfit eleganti, che stanno a meraviglia anche su chi ha passato la quarantina.

I consigli per uscire di casa con l’afa ad attenderci

L’estate è spesso sinonimo di caldo intenso. Eppure, non bisogna dimenticarci di temporali e grandinate, che potrebbero causare bruschi sbalzi di temperatura. Per questo, nel nostro guardaroba dovrebbero esserci capi per ogni evenienza. La scelta potrebbe partire dai materiali: punta su cotone e lino. Un abito in seta, invece, è perfetto per le occasioni che contano.

I colori sono quelli tipici della stagione: vivaci e divertenti. Il lime è uno dei trend attuali, ma non sfigurano nemmeno bianco, giallo acido e verde fluo. Tra le prerogative da mettere in valigia per una vacanza al mare o in città c’è l’intramontabile t-shirt. Anche se, dall’anno scorso, stanno prendendo piede tendenze come quella del tank top. Se il fisico lo permette, puoi indossare i soliti shorts. Ma se vuoi apparire più elegante alla sera, non scordarti nell’armadio i pantaloni a palazzo. In generale, l’outfit per l’estate non gradisce gli eccessi. Evita troppe collanine o braccialetti, ma cerca di ottenere il massimo da un look minimal.

Come vestirsi bene in estate con questi outfit eleganti studiati su misura

Gli stili da cui prendere spunto per sentirsi bella e raggiante sono diversi. Come prima idea potresti accostare una camicia elegante azzurra a una gonna longuette plissettata. Ai piedi, puoi sfoggiare un paio di sandali con tacco di pelle color bordeaux. Se hai un fisico slanciato, prova dei jeans aderenti con una camicia grigia. Dei sandali alti tendenti al fucsia completeranno splendidamente il tuo look di giornata.

Per un appuntamento serale, invece, potresti lasciarti tentare da un tubino giallo con dei sandali beige. Quest’abito è efficace anche nella versione a fiori, per risultare cool senza strafare quando la calura imperversa. Infine, una camicia bianca a maniche corte e una gonna a ruota nera saranno la soluzione che cercavi per un pasto con gli amici.