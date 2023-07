Cosa vedere in Abruzzo a luglio: queste spiagge e questi borghi sono splendidi e visitarli costa davvero poco

Scanno, cosa vedere in Abruzzo a luglio-Mario75Romano, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

L’Abruzzo è una Regione spesso sottovalutata quando si parla di vacanze estive. Tra poche righe scopriremo che è un errore madornale. Tra sagre, eventi, borghi e spiagge, l’Abruzzo potrebbe rivelarsi la meta ideale per le nostre ferie di luglio.

Negli ultimi anni è cresciuto moltissimo il numero di persone che ha iniziato a preferire luglio rispetto ad agosto per le vacanze. I prezzi sono più bassi, il caos è minore e i turisti, soprattutto in Italia, non hanno ancora preso d’assalto le nostre località. Le opportunità che ci offre il Bel Paese sono praticamente infinite. Abbiamo a disposizione alcune delle spiagge più belle del Mondo. Oppure borghi poco conosciuti e spettacolari in cui fuggire dal caldo torrido del periodo. Ci sono anche intere Regioni, a torto, poco considerate quando si parla di turismo. Una di queste è l’Abruzzo. Oggi proveremo a colmare questa lacuna e scopriremo cosa vedere in Abruzzo a luglio. Tra spiagge, borghi, eventi e sagre c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Le spiagge più belle dell’Abruzzo

Quando si parla di spiagge in Italia la mente va subito alla Sardegna, alla Sicilia e alla Toscana. Le spiagge abruzzesi, però, non hanno niente da invidiare a quelle di queste Regioni. Che dire, ad esempio della Costa dei Trabocchi con le sue calette selvagge, le rocce millenarie o i promontori a picco sul mare?

Oppure della Costa Giardino, nel teramano, con i suoi lidi sabbiosi perfetti per chi viaggia coi bambini? O ancora del litorale lacustre di Scanno, recentemente premiato con le Cinque Vele dal Touring Club Italiano?

I borghi da vedere a luglio in Abruzzo dove si mangia da urlo

Impossibile parlare delle perle dell’Abruzzo senza citare i suoi incredibili borghi. Uno dei più belli da vedere a luglio è Santo Stefano di Sessanio. Un paesino medievale piccolissimo che domina la vallata vicinissimo al Parco della Maiella e a quello del Gran Sasso. La meta perfetta per gli amanti del trekking estivo e della buona cucina.

Siamo appassionati di specialità tipiche del luogo? La nostra destinazione saranno i borghi della Piana del Voltigno. Leggenda narra che gli arrosticini siano nati proprio in queste zone. Se invece amiamo i primi piatti il consiglio è di visitare paesini come Campli, Civitella del Tronto e Pietracamela. Qui potremo assaggiare gli straordinari e particolarissimi ravioli dolci di ricotta.

Cosa vedere in Abruzzo a luglio: sagre ed eventi

L’Abruzzo offre incredibili opportunità anche a chi ha in programma un weekend fuori porta e per chi ama sagre ed eventi. Tra le più rinomate citiamo la Sagra dei Cavatelli alla Pescatrice di Vasto e la Sagra del Tartufo di Campli. Tutte da scoprire anche la Sagra della Frittella Ornanese di Ornano Grande e quella dell’Aglio Rosso di Sulmona.

Se, infine, amiamo concerti e musica dal vivo non possiamo perderci il festival Lanciano Estate 2023. In questo luglio ospiterà stelle della canzone nazionale come Biagio Antonacci, Antonello Venditti e Francesco De Gregori.