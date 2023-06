3 consigli per sudare meno in estate, sotto le ascelle e sulla schiena, sopravvivendo al caldo torrido

3 consigli per sudare meno in estate-proiezionidiborsa.it

Pensi di sudare troppo e vorresti combattere il problema con dei rimedi validi? Segui i consigli degli esperti. Con tre piccole accortezze dovresti riuscire a resistere meglio all’afa ed evitare di bagnare ogni maglietta che indossi.

Con il caldo e l’umidità sudare è normale. In effetti, si tratterebbe proprio di un processo che il nostro corpo compie per regolare la temperatura. È naturale che, con il clima rovente dell’estate, tutto ciò avviene più frequentemente. Il problema è che a volte si potrebbe notare una sudorazione eccessiva e incontrollata. E, non appena ci annusiamo le ascelle, ci tappiamo le narici per la puzza nauseabonda che ne esce. In questi casi, potresti rimediare servendoti di qualche utile accorgimento per limitare la fuoriuscita di sudore. Basterebbe veramente poco per prevenire il problema e vivere l’estate più serenamente.

3 consigli per sudare meno in estate: scegli bene il deodorante

Ricordiamo che, di per sé, il sudore non ha odore. Per cui, l’olezzo che senti di solito deriva dal depositarsi dei batteri che prosperano sulla tua pelle. Ad ogni modo, per porvi rimedio dovrai fare attenzione alla scelta del deodorante che spruzzi.

Non tutti i prodotti, sebbene profumati, sarebbero ideali per te. Quando esci dalla doccia, usa un deodorante antibatterico. Quelli contenenti idrossido di alluminio, invece, ostruiscono i pori e potrebbero bloccare la sudorazione per alcune ore.

Depilazione e abbigliamento

Uno dei 3 consigli per sudare meno in estate riguarda la depilazione. Questa pratica, oggigiorno molto diffusa anche tra gli uomini, potrebbe aiutare. Infatti, gli specialisti in tema di salute sottolineerebbero come i peli siano zona fertile per i batteri responsabili della puzza. Per cui, radendoci, contrasteremmo la carica batterica e favoriremmo la circolazione dell’aria, limitando il sudore.

Un ultimo punto su cui varrebbe la pena soffermarsi riguarda il modo in cui ci si veste. Quando fa davvero caldo, dovresti optare per abiti in tessuto leggero. Lascia stare le fibre sintetiche e punta su materiali traspiranti come cotone, lino e seta.

Cosa fare contro arrossamenti e irritazioni della cute

Oltre alla sensazione di umido, il sudore potrebbe far arrossare la pelle e provocare spiacevoli irritazioni. Puoi riconoscere la problematica dalla presenza di macchie rossastre e prurito nelle aree colpite, specie quelle più sensibili. Per prevenirle, dovresti pensare innanzitutto di mantenere la pelle sempre fresca. Idratala servendoti di un detergente ipoallergenico e inodore che la rispetti.

Quando fai il bagno, controlla che l’acqua non sia troppo calda. Inoltre, lavati con moderazione evitando le docce frequenti. Infine, talco e polveri analoghe sarebbero da lasciare nell’armadietto, poiché potrebbero occludere i pori.