Slanciano le gambe senza indossare i tacchi: gli shorts più amati da Irina Shayk costano solo 20 euro

Le temperature si alzano e possiamo tornare a mostrare le gambe. Sulle passerelle gli shorts vanno per la maggiore. La leggendaria Irina Shayk quest’estate ha lanciato una nuova tendenza lasciando tutti senza fiato. Se vuoi sembrare più alta senza dover indossare degli scomodi tacchi, oggi abbiamo la soluzione che fa per te.

L’estate sta arrivando ed è giunto finalmente il momento di mettere via cappotti e indumenti pesanti. Adesso possiamo tornare a indossare canotte, magliette a maniche corte e vestitini. Come ogni anno, però, l’indumento must have è senza dubbio il pantaloncino corto. Anche detti shorts, questo è il capo d’abbigliamento che non può mancare nei nostri armadi. Perfetti da indossare in qualsiasi occasione, gli shorts si prestano a mille abbinamenti diversi. La top model Irina Shayk quest’anno ha stupito tutti con questi particolarissimi shorts che stanno conquistando moltissime donne. Vuoi saperne di più? Scopri insieme a noi quali sono e come indossarli!

Slanciano le gambe senza indossare i tacchi: indossa anche tu questi pantaloncini effetto gamba lunga

Si chiamano slip shorts e il modello di jeans è il vero must have dell’estate 2023. Come il nome suggerisce, questi pantaloncini sono super corti e il loro taglio ricorda in qualche modo i classici slip. Corti e sgambati, questi pantaloncini in denim sono la nuova tendenza da indossare per mettere in risalto le gambe.

Si tratta di un pantaloncino a vita alta che somiglia a una mutanda in jeans. Proprio come i classici denim, anche questi hanno un bottone, tasche e cerniera. La statuaria Irina Shayk li ha indossati con un paio di stivali stile texani sopra il ginocchio. Sopra una classica t-shirt da portare dentro gli shorts e un blazer. Ma come puoi indossare questi shorts senza apparire fuori luogo?

Come indossare questi pantaloncini e dove comprarli

Perché indossare i tacchi quando un semplice paio di pantaloncini possono bastare? Infatti, slanciano le gambe senza indossare i tacchi questi shorts davvero molto audaci. Per un look da sera puoi senza dubbio copiare il look proposto dalla stupenda top model: non passerai inosservato! Ma la domanda che probabilmente ti stai ponendo è: possiamo indossarli per un look informale da giorno? E se la risposta è sì, come si possono abbinare? Ovviamente, se stai pensando di usarli per andare al lavoro, ti consigliamo di indossare un paio di collant velati o leggings sotto gli shorts. Ai piedi saranno perfette delle espadrillas, delle sneakers oppure degli stivali estivi. Nella parte superiore potrai indossare con disinvoltura una camicia leggera oversize ma anche un body a manica corta oppure una t-shirt minimal.

Vuoi acquistarli? Potrai trovarli online su Zalando per la modica cifra di 20 euro. Modelli simili sempre in denim potrai trovarli da Bershka e da Zara. Inoltre, tieni presente che il 6 luglio iniziano i saldi: carpe diem!