BTP, l’occasione da non perdere per fare adesso guadagni eccezionali

L’inflazione che non cala, i tassi alti e la paura della recessione stanno spingendo i prezzi dei BTP verso l’alto. Nei prossimi mesi i valori di questi titoli di Stato potrebbero salire molto.

I Buoni del Tesoro Poliennali sono tra gli investimenti più sicuri e redditizi del momento. Il motivo è semplice. L’inflazione non cala quanto desiderato in Europa e la Banca Centrale Europea (BCE) si prepara a un nuovo aumento dei tassi dello 0,25% a luglio. Un nuovo rialzo potrebbe seguire anche a settembre, così analisti ed economisti stimano una recessione probabile di cui si iniziano a vedere i segnali. Questa porterà a un aumento dei prezzi dei BTP nei prossimi mesi. Scopriamo il motivo.

BTP, l’occasione da non perdere adesso per guadagnare sul rialzo dei prezzi

Da qualche settimana i prezzi dei BTP, specialmente quelli con scadenza più lunga, hanno iniziato a salire e i rendimenti a calare. Infatti i mercati scommettono che nel 2024 la BCE abbasserà i tassi per contrastare la recessione. Questo scenario porterà a un inevitabile calo dei rendimenti e quindi alla corsa all’acquisto delle obbligazioni a tasso fisso.

Già adesso stiamo assistendo ad una crescita dei prezzi dei BTP e questa continuerà anche nei prossimi mesi, offrendo una eccezionale opportunità di guadagno. Infatti, chi vuole garantirsi tassi elevati per i prossimi anni adesso deve comprare obbligazioni a tasso fisso, come i BTP. Più la scadenza è lontana e maggiore è il tempo in cui assicurarsi i livelli di rendimento più elevati degli ultimi 10 anni.

Dove comprare i BTP

L’aumento della domanda farà salire i prezzi dei BTP, che quindi adesso offrono anche opportunità di guadagno nel breve periodo. Per esempio, il Buono del Tesoro Poliennale decennale, con scadenza a maggio 2033 (ISIN: IT0005518128) al momento dell’analisi ha un rendimento lordo del 3,3%. A marzo il rendimento annuo lordo era del 4%. Nel solo mese di giugno il prezzo è salito da 100 centesimi a 104 centesimi, in pratica un guadagno del 4%.

Si può comprare un BTP sul mercato secondario tramite la banca o una società di intermediazione autorizzata. In generale si suggerisce di tenere i titoli fino alla scadenza, per garantirsi un rendimento certo. Ma, in questa fase di mercato, potrebbe essere conveniente tenere il titolo qualche mese per poi rivenderlo e guadagnare sulla probabile variazione di prezzo.

Puntare sul rendimento a scadenza

Chi invece volesse puntare sul rendimento a scadenza potrebbe orientarsi sull’ultimo Buono del Tesoro Poliennale arrivato sul mercato, il BTP Valore, che offre rendimenti interessanti. La sua durata è di 4 anni.

Non solo BTP, l’occasione da non perdere potrebbe concretizzarsi anche con i conto di deposito, una valida soluzione per diversificare. Investire su una durata di qualche anno garantirebbe gli attuali rendimenti per molti mesi.