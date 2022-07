Il grande caldo di questi giorni sta mettendo tutti noi a dura prova. Scegliere cosa indossare in estate può essere difficile perché dobbiamo cercare capi comodi e freschi allo stesso tempo. Inoltre, con l’avanzare dell’età cambia il nostro modo di vestire. Ciò che vogliamo non sono soltanto capi che siano ricercati e alla moda, ma che possano anche aiutarci a mostrare qualche anno in meno. Purtroppo il nostro corpo cambia con il passare del tempo e molte donne cercano di celare con l’abbigliamento alcuni difetti. Proprio per questo motivo, oggi suggeriremo 3 outfit da indossare a 50 anni per essere eleganti con stile e apparire più giovani e slanciate.

Come vestirsi bene d’estate a 50 anni per sembrare più giovani e magre

Il primo capo di abbigliamento che consigliamo è il maxi dress di colore neutro. Questo capo è un vero e proprio passepartout e dovrebbe essere presente negli armadi di ognuna di noi. Il maxi dress è adatto per ogni occasione perché possiamo indossarlo sia per occasioni informali da giorno, sia per cerimonie o eventi serali. Uno dei pregi del maxi dress in colore neutro è che possiamo adattarlo a moltissimi tipi diversi di borse e scarpe in base all’occasione. Giocando sulla lunghezza del vestito, questo capo può aiutarci a mascherare un po’ di pancetta e a slanciare la figura. In questo caso consigliamo di optare per un modello appena sopra il ginocchio.

Maxi tuta

Apprezzatissimo in estate, uno dei capi più versatili e giovanili è senz’altro la tuta. Questo capo d’abbigliamento slancia la figura sia indossato con un paio di sandali bassi, sia con un paio di tacchi. La jumpsuit è un capo fresco ed elegante da indossare in ogni occasione. Scegliamo un tessuto fresco e leggero e lasciamoci ispirare anche da fantasie e colori sgargianti. La maxi tuta è un capo morbido che ci aiuta a celare qualche piccolo difetto, come la pancia e i fianchi larghi.

Vestito prendisole

Come vestirsi bene d’estate a 50 anni? Semplicemente scegliendo un vestito prendisole. Questo capo è un evergreen del guardaroba estivo e durante le giornate più calde può darci sollievo. Se scegliamo un modello non troppo corto questo può farci apparire più alte. Inoltre, una delle caratteristiche di questo capo è che non è molto attillato. Questo ci permetterà di sembrare più magre nascondendo qualche rotolino di troppo.

Perfetto da indossare ad ogni età, questo capo d’abbigliamento si adatta ad ogni tipo di occasione. Se indossato con un paio di sneakers è ideale per un look casual da giorno. Inoltre, possiamo anche optare per un sandalo con tacco in occasione di un aperitivo serale. Se pensiamo che questo capo si possa indossare soltanto di giorno e al mare ci sbagliamo. Il vestito prendisole è perfetto se abbinato ad un paio di scarpe décolleté e un blazer per la sera.

