Molti di noi amano avere una borsa accessoriata sempre con sé. C’è chi vi tiene il cavatappi e il coltellino svizzero, chi ama avere un libro, una torcia e dei sacchetti. Moltissimi portano dietro anche un accendino o dei fiammiferi. Anche se non fumiamo può essere comodo averli con sé per ogni evenienza. È però anche vero che uno degli oggetti che più si smarriscono è proprio l’accendino. Basta prestarlo o posarlo su una superficie che non lo ritroveremo più. Oggi vogliamo parlare di un simpatico metodo che possiamo adottare per evitare questa distrazione. Ecco come avere l’accendino sempre a disposizione.

Una moda che prende piede

Chi fuma ha la necessità di portarsi dietro un accendino. In molti fumatori possiedono accendini ricaricabili che possono essere molto costosi. Se abbiamo un oggetto in argento o in altri materiali di pregio è meglio usarli solo entro le mura domestiche. Se invece scegliamo di portare in giro in nostri accendini per evitare di smarrirli possiamo fissarli alla borsa o allo zaino per via di un moschettone. Un altro metodo efficace è quello di legarlo ad un cordino da fissare al passante dei pantaloni. In questo modo, anche se lo presteremo ad amici e passanti, non rischieremo di perderlo.

In molti, però, non amano avere in mezzo ai piedi cordini e moschettoni e potrebbero preferire altre opzioni. Possiamo iniziare ad usare dei fiammiferi, di minor valore ma con la stessa comodità.

Se invece non riusciamo a rinunciare all’utilità degli accendini, esiste una soluzione davvero intelligente per evitare smarrimenti.

Ecco come avere l’accendino sempre a disposizione e non perderlo più

Il motivo per cui l’accendino è uno degli oggetti che vengono smarriti di più è da ricercasi nelle sue dimensioni minime. Si perde in borsa e se non lo abbiamo non ce ne rendiamo conto. Per risolvere questo inconveniente possiamo optare per un accendigas da cucina, le cui dimensioni sono indiscutibilmente superiori a quelle dei classici accendini.

L’accendigas produce una fiamma potente ed efficace e possiede un fermaglio che lo rende utilissimo. Possiamo fissarlo alla tasca dei jeans o alla borsa, ma anche metterlo al collo o in borsa. Non correremo di certo il rischio di perdere un oggetto così ingombrante ed appariscente e avremo una fiamma pronta sempre con noi. Sembra una soluzione incredibile, eppure è sempre più adottata in Costa Azzurra e in località esclusive come Saint Tropez e Nizza.

Lettura consigliata

Niente più borse in paglia o in plastica, è questa l’ultima moda che impazza da Saint Tropez a Malibu