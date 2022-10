Come vestirsi bene anche quando piove e quali scarpe indossare

In autunno, come è noto, è molto facile avere a che fare con giornate di pioggia e questo incide tanto sull’umore quanto naturalmente sul look.

Una delle prime preoccupazioni è chiaramente rivolta al make-up, ma basta seguire pochi trucchetti per mantenerlo perfetto nonostante maltempo e umidità.

Inoltre, con la pioggia che arriva da tutte le direzioni, pur munite di ombrello, abbiamo paura di rovinare il nostro completo preferito.

Allo stesso tempo, però, è inevitabile volersi presentare in ufficio eleganti come sempre, senza cedere alla tentazione di tuta e stivali in gomma.

Ecco dunque come vestirsi bene anche quando piove e su quali modelli di scarpe puntare per arrivare con i piedi asciutti alla scrivania.

Stile e praticità

Innanzitutto, è d’obbligo una precisazione: vietato rinunciare al tailleur, vero must per l’ufficio anche nelle giornate bagnate.

Ma come difenderlo dalla pioggia insistente? Preferiamo un modello in lana scura, tinta unita o classico gessato che ben nascondono eventuali gocce d’acqua.

Anziché indossare i mocassini, meglio in questo caso puntare sugli anfibi al polpaccio, rigorosamente in pelle.

E a proposito di anfibi, c’è un trucco per rendere estremamente chic anche i più iconici stivali di gomma, che tanto piacciono ai bambini.

Il segreto è abbinarli ad uno spolverino beige di media lunghezza, a sua volta indossato sopra un pullover.

I pantaloni, meglio se spalmati o verniciati per non ritrovarseli zuppi d’acqua, sono poi ovviamente da rimborsare all’interno.

Come vestirsi bene anche quando piove e quali calzature abbinare

Se invece preferiamo variare un po’ dai soliti outfit da pioggia a tema pantalone, puntiamo su un vestito in maglia a collo alto.

Per essere a prova di pioggia, abbiniamo il bomber in nylon oltre al classico paio di anfibi robusti e platform.

Il dettaglio che fa la differenza? Un’acconciatura raccolta è quella che dà il tocco di classe all’insieme.

Gli accessori indispensabili

Oltre al necessario ombrello portatile o formato XL, un altro modo per combattere la pioggia con stile consiste nell’indossare il mitico maxi bucket hat.

Nella versione da pescatore, e dunque con tesa ampia, costituisce un aiuto in più nel proteggere la chioma da maltempo e umidità.

Meglio affidarsi a nuances neutre, che possano accostarsi ad un cappotto magari sui toni del castano o del nocciola.

Un’ottima alternativa ad alto tasso di stile, sebbene più sportiva, potrebbe essere il baseball cap navy.

Ma la vera tendenza a cui non rinunciare in una giornata di pioggia è l’impermeabile in vinile, rosso o nero lacca.

