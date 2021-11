Per sfoggiare un make up a prova di pioggia e impeccabile tutto il giorno basta seguire questi semplici consigli

Il maltempo e soprattutto l’umidità della stagione autunnale sono dei temibili nemici, non solo per i nostri capelli, ma anche per il nostro make-up. Rischiamo di presentarci in ufficio o ad una cena importante con la chioma arruffata e il trucco sbavato.

Per evitare brutte figure e per sfoggiare un make-up a prova di pioggia e impeccabile tutto il giorno basta seguire alcuni semplici consigli.

I prodotti waterproof

Il primo suggerimento è chiaramente quello di usare dei prodotti resistenti all’acqua. Mascara, matite, ombretti, eyeliner e rossetti sono disponibili e facilmente reperibili in versione waterproof.

Se abbiamo già avuto occasione di provarli, avremo sicuramente appurato che sono pienamente efficienti sotto questo punto di vista.

Il primer

Fatta questa premessa, partiamo dalle basi.

Ogni tutorial di bellezza che si rispetti suggerisce come primo passo la stesura del primer. Quest’ultimo non solo garantisce al nostro incarnato un aspetto omogeneo e naturale, ma favorisce anche una maggior aderenza del make up al nostro viso.

Il fondotinta

A questo punto, dobbiamo occuparci del fondotinta.

Che si opti per la soluzione in polvere o in crema, è fondamentale che il prodotto si sposi con le caratteristiche e la pigmentazione della nostra pelle.

La cipria

Lo stesso discorso vale per la cipria.

Pur essendo applicata come un velo leggero sul volto, oltre ad equilibrarne la lucidità sarebbe in grado di assicurarci anche un make up a lunga tenuta.

Accantonate la fase preliminare, passiamo agli occhi.

Per farli risaltare in una giornata spenta, affidiamoci a un bel mascara volumizzante; senza dimenticare l’eyeliner che aiuta a sottolineare lo sguardo.

Se poi abbiamo tempo e desideriamo aggiungere un tocco di colore, ricordiamoci di scegliere l’ombretto nella sua formulazione cremosa.

Un tocco di colore sulle labbra

Allo stesso modo, possiamo sfruttare anche il make-up delle labbra per combattere il grigiore del meteo autunnale.

Sarebbero in tal caso da preferire le tinte vivaci o, se non vogliamo rischiare, un bel rosso, che non tradisce mai ed è sempre elegante.

Meglio, poi, prediligere i prodotti super lucidi ai rossetti opachi, così da vantare un punto luce in più sul nostro viso.

Gli spray fissanti

Per ultimare la nostra preparazione, manca solo un passaggio.

Pochi lo sanno, ma sono stati progettati degli spray fissanti non solo per domare i capelli, ma anche per mantenere il make up perfetto.

Sarebbe sufficiente vaporizzarli sul volto prima di uscire di casa per creare una sorta di barriera che consenta al nostro trucco di vincere le intemperie e arrivare impeccabile a fine giornata.

Approfondimento

Per avere capelli perfetti anche con pioggia e umidità basta questa particolare spazzola e qualche trucchetto.