Ottobre in Sicilia sulla calda spiaggia di San Vito tra fichi e palme nane

Ottobre novembre sono due mesi in cui voi è possibile muoversi con facilità e approfittare di qualche weekend. L’Italia ha la caratteristica di avere una forma abbastanza allungata, che ci permettere di muoverci da un clima più fresco ad uno più caldo.

I portici di Torino

Se si è in cerca di un weekend sicuro e senza le sorprese, che dona un clima mutevole, allora la città di Torino si presta a questo. Fin dal medioevo infatti si è dotata progressivamente di portici anche abbastanza ampi. questo fa sì che, anche quando piove, è possibile passeggiare all’asciutto sotto di essi.

Con il tempo la rete di portici si è infittita e permette di scoprire la ricchezza di questa città semplicemente passeggiando. Infatti è possibile percorrere più di 12 km a piedi quando piove, senza mai ricevere una goccia d’acqua sulla testa. Tanta è la lunghezza continua dei portici torinesi.

Ottobre in Sicilia sulla calda spiaggia profumata di fichi

Se volessimo approfittare di un weekend da passare al mare, prima dell’inizio del grande freddo, la Sicilia è un’altra meta da considerare. Infatti le temperature fino a tutta la prima decade del mese di novembre si mantengono abbastanza gradevoli. La spiaggia diventa allora un posto per chi vuole godere dell’ultimo sole. Passata la prima decade di novembre, poi le temperature cominciano leggermente a scendere.

Se ci si chiedesse dove andare in spiaggia nel periodo tra l’ultima decade di ottobre e la prima di novembre, ecco due destinazioni. Se volessimo affrontare l’inverno con negli occhi un luogo che ci ricorda i Caraibi, allora potremmo andare a San Vito lo Capo. una destinazione che non lascia indifferenti sia per la sua spiaggia bianca, ma anche per il suo fondale turchese. La spiaggia inoltre degrada lentamente e permette nei primi metri il bagno a chi è poco sicuro.

Come raggiungere San Vito Lo Capo

Per un ottobre in Sicilia sulla calda spiaggia di San Vito Lo Capo ecco come arrivarci. In aereo è possibile scendere all’aeroporto di Palermo, dove atterrano diverse compagnie aeree, anche low cost. Nel periodo stagionale vi sono poi delle navette che portano a destinazione. Si potrebbe considerare un taxi per una spesa che dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 – 180 euro. Vi è poi la possibilità di noleggiare un auto, per coprire 104 Km, la distanza che separa la località da Palermo.

Con il bus, si può prendere il servizio che parte da Piazza Cairoli a Palermo e porta a destinazione in 2 ore e 10 minuti. Il prezzo del bus è di circa 10 euro.

La spiaggia di San Vito Lo Capo

La vegetazione che la contorna è fatta da fichi, alberi di carrube e palme nane, che creano un ambiente orientale. La spiaggia, di una lunghezza di 3 Km, si trova situata tra la Riserva dello Zingaro e il Monte cofano. La prima è una riserva naturalistica, la prima ad essere creata in Sicilia. Molto bella da visitare e da percorrere con i suoi sentieri che ci fanno attraversare la macchia mediterranea.

Se ci spostassimo invece in provincia di Agrigento, a Realmonte, allora non potrebbe mancare una visita alla famosa Scala dei turchi. Un luogo molto conosciuto è sicuramente da visitare proprio per la scala di colore bianco scolpita nella roccia che porta alla spiaggia.

La Sicilia è certamente una meta da considerare per gli ultimi tepori d’autunno.

