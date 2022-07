Le vacanze estive sono quel momento dell’anno atteso da molti. Un dolce far niente che ci permette di staccare la spina e ricaricarci di nuove energie. Per molti sono ancora lontane, per altri, invece, le tanto meritate ferie sono alle porte.

Quello che ci serve dopo un anno di duro lavoro è recuperare la libertà e la spensieratezza. Quindi, spegniamo il pc, evitiamo di leggere le e mail e prendiamo anche una pausa dai social.

Non c’è niente di meglio che organizzare un viaggio, per godere pienamente di questi giorni. Se non vogliamo spostarci dall’Italia, allora scegliamo una delle meravigliose mete che la nostra Penisola offre.

Andiamo in Costiera Amalfitana

Spesso in estate le mete più ricercate sono le località di mare. Il nostro Paese ci regala delle spiagge di sabbia bianchissima o delle scogliere suggestive a picco sul mare. Piccoli borghi marinari o posti dove i giovani possono divertirsi tra movida e discoteche.

Tra le regioni più belle d’Italia c’è sicuramente la Campania. Terra che regala forti emozioni e bellezze mai viste. La Campania offre ai suoi visitatori bellissime tradizioni, profumi, acqua cristallina, città storiche e isole dalla bellezza mozzafiato.

Si trova in Costiera Amalfitana questo piccolo borgo da sogno che nasconde una baia protetta tra 2 torri

Spostiamoci nella bellissima Costiera Amalfitana. Un tratto di costa tirrenica in provincia di Salerno. Uno dei posti più belli d’Italia e dal valore inestimabile. Le sue spiagge non sono molto estese a causa della conformazione della costa frastagliata, ma sono bellissime e tra le più visitate al Mondo.

Non possiamo non citare, poi, la meravigliosa Positano con le stradine tipiche e i tetti in maiolica. Ma anche Amalfi, con i suoi vicoli, i piccoli labirinti e il Duomo assolutamente da visitare.

Ma sulla Costiera Amalfitana, però, c’è anche un piccolo borgo marinaro circondato dai Monti Lattari. Ci troviamo tra Cetara e Maiori e il piccolo villaggio prende il nome di Erchie.

Un meraviglioso angolo di paradiso nascosto, che conta una manciata di abitanti. In estate è una meta obbligatoria. La baia attira molti bagnanti grazie alle sue acque limpide. La piccola insenatura è presidiata da due torri saracene.

Perdiamoci tra i vicoli di questo borgo marinaro, che profuma di mare e specialità culinarie del posto. Si trova in Costiera Amalfitana questo piccolo borgo, che dobbiamo assolutamente visitare.

