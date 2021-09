Come ogni stagione che si rispetti, anche l’autunno vuole il suo guardaroba adeguato. C’è chi lo preferisce ben fornito e chi predilige quei pochi ma utili capi, per sentirsi bene in ogni occasione. Insomma, strapieno o semi vuoto, sarà l’armadio il protagonista dei prossimi mesi.

Con l’arrivo delle temperature più miti e quel pizzico di umidità in più che arruffa i capelli e ci costringe a coprirci, anche l’abbigliamento necessità di qualche miglioramento.

Accantonati, almeno per ora, costumi e teli mare, è il momento di dare il benvenuto ad un abbigliamento più adatto all’imminente periodo autunnale.

Moltissime le proposte moda per questo autunno-inverno 2021-2022. Tra i trend più gettonati, ecco questi jeans comodi e glamour, di moda quest’inverno e che sono consigliatissimi anche dopo gli “anta”. Sempre in tema di pantaloni, ecco anche questi 3 semplici trucchi che nessuno o quasi conosce per scegliere jeans perfetti e sembrare più magri.

Come gli amatissimi jeans, ormai un passe-partout da utilizzare per tutto l’anno, anche altri capi d’abbigliamento, considerati “estivi”, possono tornare utili nelle stagioni più fredde.

5 capi estivi da non togliere dall’armadio perché perfetti anche in autunno

Giocare con i materiali, gli accostamenti e colori è la tendenza che, ormai, ci accompagna da diversi anni. Per i prossimi mesi, dunque, non sarà così strano abbinare capi estivi e quelli più invernali, in un mix meraviglioso di forme e tessuti.

Per questo motivo, ecco almeno 5 capi estivi da non togliere dall’armadio perché perfetti anche in autunno.

Il primo capo da lasciare nel nostro armadio è il classico tubino smanicato in maglia, tanto amato dalle giovanissime ma non solo. Dopo innumerevoli serate estive passate insieme, ecco come sfruttarlo anche in autunno. Basta aggiungere una camicia lunga o un cardigan e un paio di stivaletti o anfibi. Ed ecco che in un attimo, siamo già pronti per le più fresche giornate settembrine.

Passiamo, poi, a questo capo che ha letteralmente spopolato nell’estate 2021: l’abito “lingerie”. Generalmente in seta, il vestitino che ha fatto impazzire tutti, sarà perfetto con un blazer strutturato e un paio di stivali.

Chi ama gli shorts sarà felice di sapere che può sfruttarli anche in autunno, senza sentirsi inadeguata. Basterà abbinarli con una felpa e un classico trench.

Tutti gli abitini con le stampe colorate che, anche se di tessuto leggero, possono rendere anche il look più serioso in un outfit più sbarazzino. L’ideale è abbinarli con una giacca in pelle. Un modo geniale per coprirsi dai primi freddi ma sfoggiare un look brioso.

Infine, i crop top. Amati e odiati, questi top cortissimi sono perfetti con pantaloni a vita altissima e giacche lunghe e strutturate. In questo modo, si potrà ottenere un outfit seducente e sofisticato.