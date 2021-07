Il periodo estivo è spesso il più gettonato per i matrimoni e le cerimonie all’aperto. Quale occasione migliore per rinnovare il nostro guardaroba e sfoggiare i migliori abiti?

Se abbiamo già vestiti da cerimonia e non vogliamo spendere un intero budget per comprarne di nuovi, possiamo dare loro un tocco di freschezza con qualche accessorio: cinturino, bijoux, fermacapelli o spille. Ma un altro ingrediente fondamentale è lo scialle. Ai matrimoni sfoggiamo i coprispalle più adatti ed eleganti per abiti da cerimonia intonati al colore di scarpe e altri accessori.

Le stole o i foulard eleganti

Anche se in generale in Italia si muore di caldo in estate, spesso le feste serali sono accompagnate da una fresca brezza. Ed è quella che poi ci fa ammalare o prendere dei colpi di freddo che causano dolori e reumatismi.

Lo scialle o la stola estiva eleganti sono elementi essenziali come complemento per l’abito da cerimonia. Il lino o la seta ma anche lo chiffon sono i tessuti più indicati. Il colore da scegliere è sempre sullo stesso tono ma con una sfumatura più chiara o più scura.

Alternativa allo scialle per coprire le spalle

Un’alternativa sempre valida sono le giacchette a mezza manica o a ¾ di un colore sempre tono su tono. Per scegliere il taglio dipende dal genere di vestito che indossiamo. Se è corto possiamo permetterci una giacca o un cardigan lasciato aperto che siano abbastanza lunghi. Se il vestito è lungo potremo scegliere una giacchetta corta alla vita o sopra la vita.

Il materiale più bello può essere il pizzo o l’intramontabile seta. Ad ogni modo cerchiamo di non esagerare con stampe o colori troppo eccentrici per mantenere un equilibrio sobrio ed elegante. Ai matrimoni sfoggiamo i coprispalle più adatti ed eleganti per abiti da cerimonia con semplicità. Come diceva Coco Chanel, “la semplicità è la chiave dell’eleganza”.