7 modi per proteggere casa da furti e ladri a Natale e dormire tranquilli anche quando non ci siamo

Con le feste ormai alle porte è inevitabile pensare non solo a divertirsi, ma anche alla nostra sicurezza. In questo periodo dell’anno il numero di furti aumenta, perché le nostre case rimangono spesso incustodite. Per evitare spiacevoli sorprese, possiamo ricorrere a qualche semplice trucco che ci permetterà di mettere in sicurezza la nostra casa.

Telecamere e allarmi spesso non bastano per vivere in maniera serena ed evitare spiacevoli visite. Eppure, le festività natalizie sono uno dei momenti in cui gli italiani temono di più i furti.

C’è chi parte per un breve viaggio e chi semplicemente si assenta per il pranzo di Natale. In ogni caso, dobbiamo essere molto prudenti perché spesso commettiamo degli errori che ci espongono maggiormente al rischio di furti.

7 modi per proteggere casa da furti e ladri: ecco gli errori imperdonabili da non commettere

Non è facile cercare di capire come pensano ed agiscono i ladri. Tuttavia, a volte commettiamo errori di cui potremmo pentirci.

I social network sono un mezzo potente che ormai è entrato a fare parte nelle vite di molti di noi. Questi offrono molta visibilità, a volte anche troppa. Essere troppo trasparenti sui social network può essere un’arma a doppio taglio. Pubblicare foto che fanno chiaramente capire che saremo lontani da casa per molte ore potrebbe attirare l’attenzione di qualche malintenzionato.

Tenere le chiavi di riserva sempre nel solito posto è un altro grave errore da non commettere. Diamo spazio alla creatività e cerchiamo soluzioni sicure ed alternative al classico zerbino per nasconderle.

L’importanza dei vicini di casa

Se sappiamo di doverci assentare a lungo, avere dei vicini di casa fidati e mantenere un rapporto di fiducia con loro può essere fondamentale. Chiediamo loro di dare un’occhiata alla nostra abitazione per vedere se è tutto in ordine, di essere discreti e di ritirare la posta laddove possibile. In questo modo, le lettere non si accumuleranno e non daremo l’impressione che la casa è vuota.

L’importanza della tecnologia a distanza

Sono questi i 7 modi per proteggere casa da furti e ladri e uno dei metodi più efficaci è usare la tecnologia. I ladri possono essere dei grandi osservatori per riuscire a colpire in modo sicuro.

Fortunatamente, esistono ormai moltissimi sistemi di controllo degli ambienti domestici. Non parliamo soltanto delle videocamere, ma anche degli strumenti che controllano a distanza le luci. Questi sistemi ci permetteranno di dissuadere possibili ladri e di confonderli. Infatti, vedendo le luci accese in diversi momenti del giorno e della notte i malintenzionati penseranno che la casa sia occupata.

Come riconoscere i segni dei ladri sui muri e le porte di casa

Sfortunatamente, dopo aver individuato la casa in cui entrare, i ladri spesso lasciano dei segni che hanno significati precisi. Riconoscere questi segni può aiutarci a prevenire i furti e scongiurarli per tempo. Possiamo trovarli sul citofono, su porte e portoncini e sui muri.

Tra i più comuni ci sono il triangolo che indica la presenza di una donna sola che vive in casa. Se la casa è da evitare usano un cerchio sbarrato, mentre se è pulito l’abitazione è idonea al furto.

Linee verticali indicano la presenza di oggetti di valore. Infine, le lettere M, N e D indicano i momenti in cui agire, ovvero mattina, notte e domenica.