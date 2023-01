Quasi nessuno conosce le parole magiche da pronunciare all’iPhone e ciò che succede è strabiliante

Probabilmente fino a qualche tempo fa se qualcuno ci avesse visto parlare col telefono ci avrebbe preso per matti. Oggi invece, grazie agli assistenti vocali integrati, diventa un fatto del tutto ordinario. Nulla di più normale che chiedere a Siri di telefonare a qualcuno o qualche informazione. Eppure ci sono delle frasi insolite che potrebbero lasciare di stucco. Tanto più perché nel mondo Apple assumono un significato ben preciso e utile che mai ci saremmo aspettati. Plachiamo la curiosità e andiamo a vedere di cosa si tratta.

Oggi i cellulari assicurano molte più funzioni, ad esempio la possibilità di guardarvi dei film, ma anche tanto altro. Molti passi in avanti sicuramente riguardano le interazioni vere e proprie col telefonino, di gran lunga semplificate. Ad esempio, ogni iPhone dispone di Siri, un assistente virtuale in grado di eseguire i nostri ordini tramite semplici comandi vocali o di rispondere a domande. Per attivare Siri dovremo andare in Impostazioni e in Siri e ricerca. Assicuriamoci di abilitarne i comandi.

A questo punto potremmo usarlo pronunciando “Ehi Siri” o tenendo premuto in modo continuo il tasto home. Vedremo comparire una sorta di sfera luminosa e non ci resterà che fare le nostre richieste.

Quasi nessuno conosce le parole magiche da pronunciare all’iPhone

Siri serve per svariate funzioni. Una volta avviato, potremmo chiedergli di fare una telefonata, impostare un promemoria o una sveglia, nonché quali siano le previsioni meteo. Fin qui indubbiamente tutte cose estremamente pratiche, ma la parte sorprendente arriva ora.

Stupirà scoprire che Siri comprende alcuni incantesimi di Harry Potter, una caratteristica di fabbrica dell’iPhone. Il famoso maghetto pronunciava Lumos per accendere la bacchetta magica e fare luce, ebbene proviamo a dirlo a Siri. Come per magia si accenderà la torcia. Per spegnerla ovviamente ricorreremo nuovamente alla saga di Harry Potter, basterà dire Nox e si disattiverà.

Gli appassionati ricorderanno come con la parola Accio si possa richiamare un oggetto distante. Ebbene, possiamo usarla associata al nome di un’app che sorprendentemente si aprirà.

Personalizzare comandi e incantesimi

Se tutto ciò ci sembra davvero divertente, ancor più ciò che stiamo per scoprire. Possiamo infatti aggiungere anche altre formule o frasi personalizzate. Sarà sufficiente aprire Comandi Rapidi e creare una scorciatoia. Andiamo sul + e selezioniamo un’azione da compiere. Aggiungiamola a Siri e assegniamo una frase o un nome all’azione. Possiamo optare per qualcosa di sobrio o di insolito e bizzarro. Potrà trattarsi di riferimenti personali, a film e canzoni preferiti o a una citazione tratta da qualunque ambito.

Sarà esilarante comunicare in codice col nostro cellulare, soprattutto perché ci capirà e accontenterà le nostre richieste per quanto strampalate possano apparire agli altri. Dato che quasi nessuno conosce le parole magiche da pronunciare all’iPhone e come farlo, lasceremo tutti a bocca aperta. Un modo anche per non sforzare la vista utilizzando lo schermo del telefono e per utilizzarlo non solo in modo originale, ma anche più rapidamente.