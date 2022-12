Moda inverno sugli sci, ecco come vestirsi sulla neve per essere terribilmente fashion

È ufficialmente iniziata la stagione dello sci 2022/2023. Scopriamo tutte le tendenze moda per la montagna di quest’inverno.

La moda sulla neve non è solo per coloro che devono fare qualche “vasca” nei centri di Cortina, Courmayeur o Madonna di Campiglio. Effettivamente il celebre “struscio” per le vie cittadine dopo una giornata sulle candide piste è d’obbligo. L’aspetto interessante della moda per la montagna, però, è la scoperta di nuovi tessuti tecnici sempre all’avanguardia. La ricerca in questo settore è attivissima e ci sono sempre novità per garantire migliori prestazioni sportive, ma anche il giusto tepore senza sudare.

Moda inverno sugli sci, ecco come vestirsi sulla neve e fare tendenza

Quest’anno ci sono diverse tendenze e novità da registrare. Iniziamo col segnalare un trend, a nostro parere un po’ kitsch, che vede il gran ritorno della pelliccia sintetica o ecopelliccia. Se fosse solo per dei giubbini o giacconi in ecopelliccia non ci sarebbe alcun dubbio sul buon gusto, ma quest’inverno vanno di moda pellicce sintetiche a pelo lungo che stanno ricoprendo ogni accessorio dalle borse agli stivali.

Non è finita, perché questi dettagli potrebbero essere persino di colore fluo! Decisamente effetto evidenziatore sulla neve. Sicuramente in valle o sulla neve vedremo molti modelli di capispalla con pelliccia sintetica stile yeti. Armani ha presentato a St. Moritz la sua collezione Neve. Lo stilista, re dell’eleganza sobria, è riuscito a trasformare gli accessori a pelo lungo in un complemento davvero glamour. Utilizzando la tinta unita e gradazioni neutre come il nero e il bianco, i doposci, i manicotti o gli scaldacollo in pelo sono già i must-have sulla neve.

Colori sulla neve

Solitamente i colori delle tute da sci sono decisamente vivaci, ma Armani detta legge quest’anno nella moda sci. I colori sono quelli classici della storica Maison: dal nero al bianco sino al blu notte. Dolce&Gabbana sceglie motivi ispirati ai graffiti e la stampa zebrata. Domina il bianco e nero, tranne una versione nero e fucsia che sembra essere l’eccezione che conferma la regola.

Cos’è il balaclava e perché tutti lo desiderano

Il balaclava è un passamontagna originariamente fatto all’uncinetto. Questo accessorio ha origini di tipo militare, visto che era un capo indossato dalle truppe inglesi durante la Guerra di Crimea, proprio per adattarsi ai freddi inverni locali. Balaclava deriverebbe dalla città di Balaklava, dove gli inglesi subirono una pesante sconfitta. Il copricapo è però ormai diventato decisamente chic, oltremodo mondano.

Sulle passerelle per la stagione invernale grandi marchi della moda hanno decretato il successo del balaclava. Fra questi citiamo Miu Miu e Khaite che osa con un passamontagna dotato di ponpon. Questo capo, splendida idea regalo, sarà estremamente attuale non solo sulla neve, ma anche in città. Se fino all’anno scorso avevamo la mascherina, quest’anno abbiamo un valido sostituto, il balaclava.

I tessuti

Colmar, marchio storico della moda ski, propone per quest’anno il velluto, oltre ai consueti tessuti hi-tech come il softshell con trattamento idrorepellente ecosostenibile Teflon EcoElite. Woolrich pensa anche alle nuove esigenze sanitarie e nella tuta Shelter inserisce una fodera delle tasche davvero speciale. Il tessuto di queste ultime è trattato con la tecnologia Polygiene ViralOff® che elimina il 99% dei batteri nell’arco di due ore.

Queste sono solo alcune delle proposte per la moda inverno sugli sci, ecco come vestirsi per le settimane bianche 2022/23.