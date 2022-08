È questo il trucco per avere frasi buongiorno esclusive e originali

Il buongiorno si vede dal mattino, ma se fossero le nostre frasi ad augurarlo a qualcuno? Per merito della tecnologia e soprattutto su internet troviamo tantissime frasi buongiorno per tutti i nostri cari. Non dobbiamo più pensare: possiamo copiare e incollare la frase buongiorno che ci piace nella chat di WhatsApp. Possono essere spiritose, semplici, di autori famosi, profonde, sulla vita e simpatiche. Ancora, possiamo trovare frasi buongiorno per amore o per amicizia, per lui e per lei.

Per di più, sul web si trova una frase buongiorno per ogni giorno della settimana, esclusiva e originale. Quella del venerdì sarà in un modo, la domenica punterà su un altro pensiero. Ad esempio, il giovedì si può augurare con una frase buongiorno dolce, mentre il mercoledì può essere spiritosa. È questo il trucco per avere frasi buongiorno uniche: in questa mini guida descriveremo un sito in cui si trovano le più belle ispirazioni per realizzare o copiare frasi buongiorno per tutti i giorni. Andiamo per gradi: iniziamo con degli esempi pratici.

Esempi e script da personalizzare

Partiamo da alcuni esempi di frasi buongiorno ad hoc da creare da soli senza l’utilizzo di copia e incolla o la necessità di prendere ispirazione. Oltre ad averne quanti se ne vogliono tramite un sito web, qualche volta possiamo impegnarci per personalizzare le parole in base alla persona che sta dall’altra parte della chat. Per fare degli esempi pratici occorre comprendere cosa c’è dietro una frase emozionale. Quando interloquiamo con qualcuno spesso vogliamo fare una bella figura: perché non con una bellissima frase buongiorno? Prima di tutto, dovrà essere breve, chiara e coincisa, senza giri di parole.

In ogni testo bisognerà inserire il nome della persona che riceverà le frasi buongiorno. Quindi inizierà sempre con questo o al massimo potrebbe finire così. A proposito della fine, ci dovrà sempre essere una firma che lascia il segno. Poi sarà necessario pensare cosa augurare, oltre che il buon risveglio e una buona giornata. Per esempio, si potrebbe introdurre una caratteristica di questa persona che la aiuterà a compiere le sue missioni durante la giornata. Ogni giorno è bene dire qualcosa di nuovo. Uno script d’esempio pratico per sorprendere i nostri contatti creando da noi un buongiorno gratuitamente potrebbe essere:

Buongiorno (nome), questo è un messaggio di augurio per un buon risveglio, che questa giornata possa portare felicità e che la simpatia (esempio di caratteristica) porti gioia nel cuore di tutte le persone che si incontreranno oggi. Firma

È questo il trucco per avere frasi buongiorno esclusive e originali

Quando le idee ci mancano, però, si può andare incontro alle ispirazioni e al copia e incolla. Il buongiorno su WhatsApp è obbligatorio per alcune persone, sia inviarlo che riceverlo. Su alcuni siti, anche meno conosciuti, possiamo trovare un enorme numero di frasi buongiorno per ogni occasione e sempre in continuo aggiornamento.

Alcuni dei portali online più famosi che riportano queste magiche parole sono: alfemminile, frasimania, pensieriparole. Tra i siti web più completi e che raccoglie tutti i giorni le migliori frasi buongiorno troviamo il Quotidiano della Basilicata. Il trucco è quello di copiarle e incollarle su WhatsApp e magari anche personalizzarle.

