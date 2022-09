L’autunno ha ufficialmente aperto le danze quindi è tempo di sfoggiare un nuovo look. E non solo per quanto riguarda l’abbigliamento, a caccia di nuovi vestiti e accessori must di stagione.

Dopo averli strapazzati tra sole, mare, cloro e salsedine è tempo di tornare a curare per bene anche i capelli. Le maschere nutrienti certamente sono già un primo passo per far recuperare alla chioma vigore e lucentezza, ma anche una spuntatina non sarebbe male.

Un buon taglio aiuta a rinforzare la chioma, oltre a darci un nuovo look che può esaltare ancora di più i nostri lineamenti e ringiovanire.

Attenzione però, perché oltre a considerare l’ovale del viso e il colore che meglio si addice al nostro incarnato, spunta un altro dettaglio.

Quale taglio di capelli aiuta a valorizzare il viso di chi indossa gli occhiali da vista tutti i giorni?

Ebbene sì, anche il fatto di portare gli occhiali influisce sulla simmetria del volto e quindi è un fattore di cui tenere conto.

Senza contare che questo accessorio è già indice di un certo tipo di personalità a seconda del modello, della forma e dei colori scelti.

Insomma, un dettaglio non da poco: non resta che scoprire quali tagli potrebbero essere più adatti per noi.

Con i capelli lunghi

Innanzitutto, per capire come procedere con il taglio e avere un’idea precisa del risultato finale, meglio indossare gli occhiali anche dal parrucchiere.

Detto questo, chi ancora è affezionata ai capelli lunghi può decidere per un taglio pari o scalato, a seconda della preferenza.

L’importante è però che le ciocche laterali spingano verso l’esterno: in alternativa, senza fare la piega, definiamo una riga laterale.

Quando invece dobbiamo raccoglierli, puntiamo su chignon alti o coda di cavallo, come anche su semi raccolti morbidi.

Quale taglio di capelli aiuta a valorizzare il viso se si portano gli occhiali

Per chi invece è fan della lunghezza media non ci sono dubbi: il long bob è la scelta migliore da fare.

Che arrivi al mento o alle spalle poco importa: punte arrotondate e piega ondulata sono i segreti per esaltare il viso con gli occhiali.

Con il taglio corto, invece, poco da dire: lasciamo correre la fantasia perché è quello che più addice al look con gli occhiali.

L’errore da non fare

In ultima analisi, una precisazione utile legata alla piega.

I capelli lunghi e liscissimi non vanno d’accordo con gli occhiali perché tendono ad appiattire il volto e dunque a nasconderlo ancora di più.

Meglio preferire un mosso più naturale e morbido, soprattutto con un viso piccolo.

Lettura consigliata

Come fare l’effetto mosso naturale su capelli lunghi o corti con o senza piastra