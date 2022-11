Come utilizzare la pasta di mandorle già pronta più ricette gustose

I dolci sono tra le cose più buone di sempre. Abusarne fa male, ma possiamo concederci ogni tanto uno sgarro. L’importante è saperci controllare senza esagerare. Inoltre esistono anche alcune ricette di dolci light che possiamo usare anche se abbiamo iniziato la dieta. Oggi ci concentriamo su un ingrediente particolare: la pasta di mandorle. Può essere utilizzata per fare tanti dolci diversi e andremo a conoscere insieme quali possiamo realizzare.

La pasta di mandorle fa ingrassare?

Dobbiamo dire che la pasta di mandorle è un prodotto di pasticceria che conquista il cuore di molte persone. Infatti sono tanti che preferiscono i dolci con questo ingrediente rispetto ad altri. Oltre ad essere buono, in realtà, presenta molti benefici per la nostra salute. Questo perché va a rispecchiare esattamente quelli della mandorla. Molti potrebbero pensare che faccia ingrassare; la verità è che, contenendo i principi attivi delle mandorle, ha tantissime proprietà.

Proprietà

Le mandorle sembrerebbero utili per perdere peso. Inoltre, essendo fibre naturali, darebbero un certo senso di sazietà a chi le consuma. Sono molti gli sportivi che come idea di spuntino pomeridiano consumano qualche grammo di mandorle. Proprio perché saziano senza appesantirci troppo, sarebbero molto adatte per chi fa attività fisica. Inoltre andrebbero a stimolare tutti gli enzimi digestivi, consentendo di mantenere ottimali le funzionalità dello stomaco e migliorare l’assimilazione dei cibi. Farebbero in modo di non sentirci gonfi dopo averle mangiate. Sembrerebbero anche ottime per l’apparato cardiovascolare, servirebbero dunque per contrastare alcune malattie.

Come utilizzare la pasta di mandorle già pronta per fare un dolce

Dunque, come possiamo notare, le mandorle hanno davvero tantissime proprietà. Ora possiamo concentrarci di più sull’ambito della cucina. Proprio perché hanno tanti benefici, dobbiamo saper sfruttare al meglio questo alimento per la preparazione di alcune pietanze dolci.

Alcuni esempi pratici

Un esempio molto pratico, e soprattutto estivo, è quello di fare la granita. Rinfresca ed è salutare, ottima da consumare in riva al mare in vacanza. Con la pasta di mandorle possiamo anche preparare un’ottima torta. Nell’impasto che avremo preparato basterà aggiungere circa 50 g di pasta di mandorle e amalgamare con le fruste elettriche. Potremmo, in questo caso, ridurre un po’ la quantità di zucchero. Possiamo fare anche un’ottima crostata. Anziché utilizzare la solita marmellata, potremmo fare una deliziosa crema al limone e preparare una frolla con la pasta di mandorle. Uscirà morbida e gustosa per il palato.

I diabetici possono mangiare le mandorle?

Molti pensano che la pasta di mandorle non possa essere consumata dai soggetti diabetici perché troppo dolce. In realtà, essendo ricca di acidi grassi monoinsaturi, andrebbe ad abbassare i livelli di glucosio nel sangue. Potrebbe essere consumata quindi anche da chi soffre di diabete, ovviamente sempre senza esagerare e nelle giuste quantità.

Possiamo dunque fare davvero tantissime ricette a riguardo. Questi sono solo alcuni consigli su come utilizzare la pasta di mandorle già pronta, per risparmiare tempo e fare dei dolci davvero gustosi per tutta la famiglia o da portare ad amici.