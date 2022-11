3 idee per un pranzo anche a base di pesce facile da cucinare e ricco di gusto

Il pranzo e la cena sono pasti che non andrebbero mai saltati. Spesso, chi segue diete fai da te tende a saltare i pasti nella convinzione di poter dimagrire più rapidamente. Niente di più sbagliato dal momento che, al contrario, sarà uno dei motivi di un più repentino aumento di peso. Una delle motivazioni, oltre alla voglia di perdere peso, è legata alla svogliatezza o alla mancanza di tempo. Sicuramente cucinare porta via un po’ di tempo prezioso e, soprattutto per chi non ama mettersi ai fornelli, si trasforma in una vera tortura. Tuttavia, ci sono alcune ricette semplici e anche veloci che ci permetteranno di sostituire il classico panino a pranzo. Molti scelgono i toast per i pranzi veloci, ottimi e ideali specialmente se si ha poco tempo a disposizione. Se, al contrario, il tempo è leggermente di più si potrà optare per dei veri e propri piatti.

3 idee per un pranzo anche a base di pesce facile da cucinare

Il primo piatto di cui si tratterà ha come protagoniste le tagliatelle, formato di pasta molto apprezzato al posto degli spaghetti. Per velocizzare si potranno utilizzare tagliatelle acquistate al supermercato da scegliere sia verdi che all’uovo. Il condimento, in questo caso, avrà come ingrediente principale il pesce spada. Un primo piatto di mare che si trasforma in un piatto unico da gustare a pranzo. Una volta messe a cuocere le tagliatelle sarà sufficiente fare rosolare il pesce spada con un po’ di limone e rosmarino in una padella antiaderente con un filo di olio EVO. Una volta pronto bisognerà lasciarlo da parte in attesa delle tagliatelle da scolare ancora al dente.

Linguine con seppie

Il secondo piatto che si proporrà è sempre un primo di mare con linguine al posto delle tagliatelle. Si consiglia di acquistare delle seppie già pulite per velocizzare le operazioni. Sarà sufficiente chiedere alla propria pescheria di fiducia. Dopo averle ammorbidite a fuoco medio le seppie andranno unite allo scalogno in una pentola antiaderente. In questo modo sarà possibile dare più sapore al sugo con cui si andranno a condire le linguine. Aggiungere una decina di olive, sale e pepe. Mettere a cucire le linguine in abbondante acqua bollente e salata, scolarle ancora al dente e servirle con il condimento lasciato da parte.

Insalata di patate, polpo, piselli e cavolfiori

Il terzo piatto di cui si tratterà vede come protagoniste le patate insieme al polpo, ai piselli e ai cavolfiori. Una ricetta più macchinosa da preparare, specialmente se non si acquista il polpo già pulito. Sarà importante pulire accuratamente il polpo eliminandone le interiora. A quel punto lavare le patate, togliere la buccia e tagliarle a cubetti da far cuocere al vapore per alcuni minuti. La stessa cosa per i cavolfiori che, una volta puliti, potranno essere messi a bollire in acqua leggermente salata.

Il polpo andrà fatto scaldare per una ventina di minuti in una pentola antiaderente con olio EVO, prezzemolo e un pizzico di sale. A metà cottura aggiungere i piselli da fare rosolare per alcuni minuti. Mettere in un piatto di portata il polpo e i piselli, in seguito aggiungere le patate e i cavolfiori. Lasciare raffreddare e servire in tavola. Ecco 3 idee per un pranzo anche a base di pesce.