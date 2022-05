Il latte è uno di quegli ingredienti presenti in qualsiasi casa. È uno di quei prodotti considerati “beni di prima necessità”. Quando si va a fare la spesa, se ne compra sempre qualche bottiglia o brick. Ingrediente imprescindibile per la prima colazione o per macchiare il caffè, il latte serve anche per la preparazione di molte ricette. Va aggiunto, ad esempio, in molti impasti di torte e dolci. Fondamentale per la realizzazione della besciamella, se ne aggiunge un goccio anche nel purè per renderlo più morbido e cremoso. Oggigiorno, in commercio si trova una grandissima varietà di tipi di latte. Ci sono anche quelli vegetali. Prendendo il caso più comune del classico latte vaccino, la scelta basilare sta tra latte fresco o a lunga conservazione. Ed ancora, tra latte intero, scremato o parzialmente scremato.

In ogni caso, può succedere di non aver ancora consumato l’intera confezione, e la data di scadenza si avvicina sempre più. Buttare il cibo è un gesto alquanto riprovevole. In primis, dal punto di vista etico-morale. In secondo luogo, rappresenta anche un indubbio spreco di denaro. Ovviamente non stiamo suggerendo di consumare alimenti scaduti e deteriorati. Tuttavia, non appena se ne ha l’occasione, è opportuno aguzzare l’ingegno per utilizzare alcuni cibi ormai sotto scadenza o non più freschissimi.

Nel caso del latte, se ormai è scaduto, lo possiamo utilizzare per la cura del corpo e le pulizie di casa. Se invece è solo vicino alla scadenza, lo possiamo usare per fare un bel dolce.

Come utilizzare il latte in scadenza per realizzare un sofficissimo dolce alto, perfetto a merenda e colazione

Cominciamo col vedere gli ingredienti che ci occorrono:

260 g di farina; 180 ml di latte; 150 g di zucchero; 60 g di burro fuso; 3 uova; 1 bustina di lievito in polvere per dolci; estratto di vaniglia.



Procedimento

Per prima cosa, sgusciare le uova. Aggiungere lo zucchero e l’estratto di vaniglia, e lavorare il tutto utilizzando delle fruste elettriche; a questo punto, unire il latte e mescolare; aggiungere anche la farina e il lievito setacciati, mescolando con una frusta a mano. Fare attenzione ad evitare la formazione di grumi; infine, aggiungere anche il burro fuso e mescolare per bene il tutto; versare l’impasto ottenuto in una tortiera rivestita con carta da forno; cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 35-40 minuti.

Ecco quindi come utilizzare il latte in scadenza. A colazione con il caffelatte, o a merenda con il tè o un succo di frutta, questa torta è di una bontà unica. La si può mangiare così, in tutta semplicità. Volendo, una volta raffreddata, possiamo spolverizzarci sopra dello zucchero a velo. I più golosi, la potranno inoltre farcire con marmellata, crema pasticcera o crema alle nocciole. Per una versione più ricca, è inoltre possibile aggiungere direttamente nell’impasto gocce di cioccolato, pezzetti di frutta di stagione o frutta secca tritata.

