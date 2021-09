Buona, soffice e ricca di gusto, la torta salata che stiamo per portare in tavola, questa sera, è davvero eccezionale. Un asso nella manica che tornerà utile nelle giornate in cui le idee mancano e c’è bisogno di qualcosa di buono che possa soddisfare il palato degli adulti ma anche dei bambini, in poco tempo.

Per chi vuole deliziare gli ospiti, cimentandosi in cucina ma senza sprecare minuti preziosi, ecco anche la torta salata ai 7 vasetti. Una preparazione classica che non può mancare nel nostro ricettario delle ricette “salva-tempo”.

Per arricchire il menù, si consigliano anche queste facili polpette dal cuore morbidissimo e ricche di proteine e omega 3, ideali anche per accompagnare l’aperitivo. Basterà, invece, solo mezz’ora per dar vita ad una torta salata più buona di sempre.

Con questa semplicissima torta salata agli albumi il successo è assicurato in soli 30 minuti

Dall’interno filante e l’aroma affumicato, ecco la preparazione che ci aiuterà a fare un figurone in poche mosse.

Ingredienti per 4 persone

350 g di farina tipo 00;

6 albumi;

100 ml di latte;

100 ml d’olio extra vergine d’oliva;

150 g di provola, possibilmente affumicata;

1 zucchina abbastanza grande;

50 g di parmigiano grattugiato;

sale e pepe q.b.;

1 bustina di lievito istantaneo.

Procedimento

Come abbiamo ampiamente anticipato, la preparazione di questa torta salata è davvero facile e veloce. Un’ottima ricetta per chi vuole raggiungere risultati soddisfacenti con il minimo sforzo.

Innanzitutto, in una ciotola inserire la farina setacciata e il lievito istantaneo. Versare a filo l’olio e mescolare energicamente con un cucchiaio. Versare, poi, anche il latte, mescolando sempre con cura.

A questo punto, montare a neve gli albumi, aggiungendo anche un pizzico di sale all’impasto.

Incorporare gli albumi al composto e aggiungere, se necessario, altro sale e una spolverata di pepe. Poi, aggiungere anche il formaggio grattugiato. Amalgamare bene gli ingredienti e unire anche la provola, precedentemente fatta a pezzetti e strizzata leggermente. Infine, grattugiare la zucchina e unirla pian piano al composto.

Successivamente, prendere uno stampo da plumcake, oppure una tortiera. Possibilmente con la chiusura a cerniera. Poi, foderarla con un foglio di carta da forno e versare l’impasto al suo interno. Infornare, con forno già caldo e far cuocere per circa 20-25 minuti alla temperatura di 180°C. Ed ecco che, in men che non si dica, con questa semplicissima torta salata agli albumi il successo è assicurato in soli 30 minuti.

