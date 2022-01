Per una torta al cioccolato sofficissima senza burro e senza latte pronta in 5 minuti basta questo furbo trucchetto amato dagli chef

La torta al cioccolato così come quella di mele è una delle torte più amate da grandi e piccini. Da realizzare in diverse varianti, al cioccolato fondente, al latte o anche più semplicemente con il cacao è una preparazione che appartiene alla tradizione povera.

Una buona torta al cioccolato è sempre un trionfo assicurato tra gli ospiti. Il cioccolato, infatti, è un alimento che piace quasi a tutti.

Di torte al cioccolato ne esistono diverse ognuna con la propria ricetta. Alcune più ricche di ingredienti altre meno, quella che vogliamo proporre oggi è una torta al cioccolato dietetica ma soffice e buonissima. Adatta anche agli intolleranti al glutine e al lattosio, infatti l’impasto è privo di latte, burro ma anche di glutine.

Indicata per ogni momento della giornata, ideale a colazione, dopo pranzo o come base per una torta di compleanno. Una preparazione talmente facile da realizzare che è possibile farlo con l’aiuto dei piccoli di casa.

Torta al cioccolato senza glutine

Ingredienti per una teglia di 20 cm:

140 grammi di albume;

60 grammi di zucchero di cocco;

120 grammi di farina di riso;

45 grammi di olio;

70 grammi di acqua;

35 grammi di cacao in polvere;

½ bustina di lievito;

Gocce di cioccolato q.b.

Procedimento

Versare in una ciotola zucchero, acqua e olio e mescolare con l’aiuto di una frusta manuale o elettrica. Aggiungere farina di riso, lievito e cacao e mescolare energicamente evitando la formazione di grumi. Fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Aggiungere l’albume precedentemente montato a neve ferma. Questo trucchetto renderà il nostro dolce sofficissimo e ne permetterà una migliore lievitazione. Aggiungere gli albumi un po’ alla volta avendo cura di mescolare dal basso verso l’alto, senza smontare il composto ma incamerando più aria possibile.

Versare l’impasto in uno stampo del diametro di 20 centimetri precedentemente foderato con carta da forno. Decorare la superficie con gocce di cioccolato e cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Per verificarne la cottura infilzare la torta con uno stecchino.

Ebbene, per una torta al cioccolato sofficissima senza burro e senza latte pronta in 5 minuti basta questo furbo trucchetto amato dagli chef.

