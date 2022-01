Buona, morbida e bianchissima, la torta che prepareremo questa sera è davvero perfetta per far felici i bambini ma anche gli adulti in poche mosse.

Si prepara in 5 minuti e rappresenta una delle ricette da forno più facili e veloci di sempre. Inoltre, è anche molto economica visto il numero esiguo di ingredienti.

Si chiama torta bianca ed è buonissima da mangiare a colazione, oppure a merenda. Si può servire da sola, oppure accompagnata da una crema golosa. A tal proposito si consiglia questa delicata crema al limone senza cottura che si sposa perfettamente con la nostra preparazione.

Fino all’Epifania c’è ancora tempo per assaporare i dolci tipici delle festività natalizie. Dunque, perché non farcire pandori e panettoni con questa crema favolosa?

Una crema che può essere usata anche per farcire la nostra torta speciale.

Sofficissima anche senza uova, olio e burro, è questa la torta più amata del momento e bastano 5 minuti per preparala

Dunque, meglio allacciarsi il grembiule e correre in cucina.

Basteranno pochi e semplici ingredienti

230 grammi di farina senza glutine oppure farina tipo 00;

450 millilitri di albumi;

180 grammi di zucchero;

1 bustina di lievito in polvere per dolci;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

Preparazione

Come primo passaggio dobbiamo montare a neve gli albumi aggiungendo anche il lievito. Montare con l’aiuto delle fruste elettriche fino ad ottenere un composto abbastanza fermo.

In un altro contenitore aggiungere la farina setacciata, poi lo zucchero e l’estratto di vaniglia. A questo punto, pian piano incorporare con gli albumi montati a neve. Mescolare con movimenti piuttosto lenti, dal basso verso l’alto per evitare di smontare gli albumi.

Una volta amalgamati gli ingredienti ed eliminati tutti i grumi versare il composto in una tortiera. Si consiglia di prendere uno stampo da 24 centimetri di diametro. Rivestire con carta da forno prima di versarci dentro il composto. Ed ecco che in 5 minuti la torta è pronta.

A questo punto bisognerà solo farla cuocere in forno. Infornare a 175° C e far cuocere per circa 20 minuti, massimo mezz’ora. Dunque, ecco svelato perché sofficissima anche senza uova, olio e burro, è questa la torta più amata del momento e bastano 5 minuti per preparala.

Per controllare lo stato della cottura si consiglia di provvedere con la prova dello stecchino. Infine, prima di servire spolverare con lo zucchero a velo per rendere il dolce ancora più goloso.