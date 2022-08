L’estate è una stagione meravigliosa che ci regala dei frutti ricchi di proprietà benefiche, dal colore vivace e dal sapore zuccherino. Le terre e gli alberi sono stracolmi di prodotti che finiranno sulle nostre tavole.

La frutta di stagione può essere gustata dopo il pasto principale, oppure come merenda o spuntino nel pomeriggio. Ma può anche essere utilizzata per preparare delle freschissime macedonie da mangiare al mare per combattere il caldo.

Angurie, albicocche, fichi, sono solo alcuni frutti che possiamo acquistare al mercato.

Ma anche le pesche sono le protagoniste dell’estate. Un frutto dalla polpa succosa, dissetante e molto dolce. Ce ne sono di diverse varietà, tutte con proprietà differenti.

Le pesche sarebbero ricche di vitamina C, molto utile per le difese immunitarie. Mentre la vitamina A agirebbe sulla salute degli occhi e della pelle.

Anche alcuni minerali avrebbero delle funzioni importanti. Ad esempio, il potassio agirebbe sulla salute del cuore.

Come usare le bucce della pesca per una bevanda rinfrescante

Molti la buttano via, senza sapere che la buccia della pesca sarebbe ricca di componenti utili per il nostro organismo. Inoltre, è una parte molto saporita.

Possiamo utilizzarla in cucina per preparare tantissime ricette. Ad esempio, sarebbe molto utile per le marmellate, per i canditi o semplicemente per un dolce da gustare dopo pranzo.

Ma questa parte della pesca potrebbe anche servire per preparare un tè molto dissetante. Un classica bevanda dell’estate, gustosa e aromatica.

Ingredienti:

3 pesche mature (solo le bucce);

1 litro di acqua;

2 bustine di tè;

zucchero q.b.

Procedimento

Ecco come usare le bucce della pesca per un tè dissetante da preparare velocemente. Iniziamo lavando per bene le pesche. Tagliamo la buccia e mettiamola da parte. Il resto della pesca mangiamola per merenda, o utilizziamola per la preparazione di dolci o semifreddi.

Mettiamo a scaldare l’acqua e versiamo le bucce. Una volta raggiunto il bollore, spegniamo il fuoco e aggiungiamo le bustine del tè.

Lasciamo in infusione per almeno 10 minuti.

Al termine di questo tempo, filtriamo e aggiungiamo lo zucchero. Mescoliamo e aspettiamo che si raffreddi.

Dopo qualche minuto mettiamo la bevanda in frigorifero.

Serviamo il tè alla pesca con del ghiaccio, per renderlo ancora più freddo e dissetante.

Qualche altro piccolo consiglio. Al posto dello zucchero, possiamo anche utilizzare del miele, del dolcificante o dello zucchero di canna.

Inoltre le bustine, possono essere sostituite dalle foglie del tè.

Lettura consigliata

