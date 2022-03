Sappiamo quanto sia importante consumare la frutta di stagione. Dolce, fresca, ottima per concludere il pasto o da mangiare al posto degli snack confezionati. La frutta fresca è un alimento che proprio non può mancare nelle nostre case. Ricco di vitamine, minerali e fibre, questo alimento è un vero toccasana per la salute.

La scelta è davvero ampia. Possiamo prediligere la frutta più zuccherina, quella con una quantità di fibre molto alta. Ma ancora, scegliere dei prodotti esotici o optare per la frutta coltivata a due passi da casa e a km 0.

Invece del solito limone ecco come possiamo condire la macedonia di frutta per un fine pasto davvero raffinato

Molti frutti sono alimenti salutari che possono essere consumati tutti i giorni e, a seconda dei casi, anche più volte al giorno.

Possiamo mangiare questi prodotti interi, o tagliarli in piccoli pezzi e preparare una fresca macedonia da servire a fine pasto o da mangiare come spuntino salutare.

Parliamo di un dessert invitante e colorato, preparato con la frutta che più ci piace, naturalmente seguendo la stagionalità. Di solito si condisce con succo di limone e zucchero. Ma possiamo anche aggiungere della panna montata o del gelato alla vaniglia.

Ma non tutti sanno che la macedonia si sposa benissimo con una bevanda molto amata dagli italiani. Parliamo del prosecco, un vino bianco prodotto nel Nord Est del nostro Paese.

Di seguito gli ingredienti per preparare la nostra macedonia di frutta.

2 kiwi;

8 fragole;

2 pere abate;

4 fette di ananas;

5 cucchiai di zucchero;

1 stecca di cannella;

prosecco.

Procedimento

La preparazione della macedonia è davvero facilissima. Iniziamo lavando la nostra frutta. Eliminiamo il picciolo alle fragole e tagliamole a fette. Sbucciamo i kiwi e le pere e tagliamoli a cubetti. Così faremo anche con le fette di ananas.

Trasferiamo la nostra frutta tagliata in una ciotola e aggiungiamo lo zucchero. Mescoliamo delicatamente. Uniamo anche la stecca di cannella e il prosecco. Copriamo con la pellicola e lasciamo riposare la frutta in frigorifero per circa 15 minuti.

Terminato questo tempo, possiamo servire la nostra macedonia. Quindi, invece del solito limone ecco come possiamo condire la nostra frutta fresca.

Al posto del prosecco possiamo utilizzare anche del vino bianco o dello spumante. Inoltre, usiamo la frutta che più ci piace. Naturalmente questa macedonia non è adatta ai bambini.

