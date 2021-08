In estate sono moltissime le varietà di frutta che possiamo consumare. Non solo anguria e albicocche, ma anche le pesche sono protagoniste indiscusse delle nostre tavole.

Un frutto fresco, croccante, succoso, ottimo da gustare a fine pasto o come spuntino per spezzare la fame. Con le sue poche calorie e l’85% di acqua, la pesca è un frutto particolarmente indicato per chi segue un regime alimentare controllato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In commercio troviamo molte varietà adatte a tutti i gusti. Dalla polpa bianca, gialla, rossa, o ancora tonde, schiacciate, dalla buccia liscia o con una leggera peluria.

Ecco il metodo facile e veloce per conservare e gustare le pesche anche in inverno

Le pesche possono essere consumate solo durante i mesi caldi, infatti facciamo attenzione sono le ultime settimane per gustare questo dietetico frutto estivo che combatte la stitichezza.

Quindi ecco il metodo facile e veloce per conservare e gustare le pesche anche in inverno. Il procedimento è molto semplice e non richiede grandi sforzi.

Facciamo solo attenzione che il nostro frutto sia maturo al punto giusto e che non presenti nelle parti annerite.

Iniziamo con lavare e asciugare accuratamente le nostre pesche. Tagliamole nella forma che desideriamo (pezzetti o fette). Prima di congelarle, dobbiamo necessariamente immergerle in una soluzione di acqua e qualche cucchiaio di limone per evitare che, come le mele, si anneriscano. Lasciamo macerare per circa 5 minuti. Trascorso questo tempo possiamo scolare le pesche e asciugarle per bene.

Disponiamo le nostre fette su un vassoio, coperto da una pellicola trasparente e che riporremo in congelatore per 12 ore. Trascorso questo tempo possiamo trasferire le nostre pesche negli appositi sacchetti per alimenti, scegliendo la quantità giusta da consumare.

Questa operazione è molto utile per evitare che le fette di pesca si uniscano tra loro creando un unico blocco congelato.

Ora riponiamo i nostri sacchetti nel congelatore fino a quando non decideremo di utilizzare il frutto per preparare qualche gustosa ricetta.

Qualche curiosità sul frutto

Le pesche sono il frutto estivo per eccellenza. Gustoso, delicato, ricco di acqua, povero di grassi, ma anche ricco di proprietà nutritive importanti.

Nella sua polpa e soprattutto nella buccia, sono presenti vitamine, sali minerali e fibre alimentari che aiutano la digestione e depurano l’organismo. In particolare, le fibre aiutano in caso di irregolarità intestinale e l’acqua in esse contenuta, rende le pesche un frutto dalle proprietà diuretiche.

Quindi è molto importante consumare non solo la polpa, ma anche la buccia di questo frutto estivo.

Approfondimento

Non ci verrà più in mente di buttare i semi dell’anguria dopo aver scoperto che possono essere utilizzati come trattamento di bellezza