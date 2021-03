Nelle nostre cucine sarà capitato almeno una volta di incrociare o acquistare volontariamente il latte condensato.

Esso ha un sapore dolcissimo e fermarsi al primo assaggio è veramente difficile ma dobbiamo sapere che il latte condensato non andrebbe mai mangiato puro.

Esso viene utilizzato per creare delle ricette gustosissime e per sostituire eventualmente altri ingredienti come il latte, il burro, uova e zucchero, etc…

Avercelo in cucina ci garantisce la possibilità di creare un dolce all’ultimo minuto da leccarsi i baffi.

In altri articoli noi della redazione abbiamo già indicato i benefici del latte condensato, anche come farlo in casa e come applicarlo in altre ricette.

Con questo articolo indicheremo come usare il latte condensato in cucina per creare dolci deliziosi.

L’aggiunta di questo ingredienti a ricette tradizionali, renderà i nostri dolci ancora più buoni e gustosi.

Plumcake

Questo è il dolce adatto sia per le merende pomeridiane ma anche per le colazioni, la sua preparazione è molto semplice.

Seguendo la ricetta tradizionale, basterà poi aggiungere il latte condensato che grazie al suo gusto unico renderà felici sia i grandi che i più piccolini.

Non ci resta che provare per credere.

Budino al caramello

Anche il budino al caramello è un dolce che si può preparare velocemente ed inoltre non ha un costo elevatissimo.

Anche in questo caso, la ricetta tradizionale può essere rispettata in ogni suo passaggio. L’aggiunta del latte condensato lo renderà più dolce ed è per questo che consigliamo l’aggiunta di un pizzico di sale.

Dolcetti al cocco

Uno dei dolci più semplici da fare, in cui possiamo anche coinvolgere i più piccini sono i dolcetti al cocco.

La semplicità della creazione di questi dolci è a dir poco sorprendente ed l’effetto finale è di gran successo.

Per creare i nostri dolcetti al cocco, abbiamo bisogno solo del latte condensato e del cocco già grattugiato. Una volta ottenuti questi ingredienti possiamo mescolarli e con le nostre mani dare loro la forma che preferiamo, meglio se formiamo delle palline.

Cuociamo al forno e poi lasciamo raffreddare e serviamoli.

Ecco come usare il latte condensato in cucina per creare dolci deliziosi.