Modi super efficaci per togliere le macchie e la sporcizia dalla cover del cellulare

Il cellulare rappresenta uno degli oggetti più utilizzati dalle persone. Che sia per lavoro o per diletto, questo strumento di comunicazione viene toccato in continuazione e poggiato su ogni superficie.

Possiamo solo immaginare quanti germi possano essere presenti sullo schermo. E nemmeno la cover sfugge a questo problema. Per non parlare delle macchie di inchiostro o di cibo.

Esistono però dei modi super efficaci per togliere le macchie de la sporcizia dalla cover del cellulare, sia essa di plastica o gomma.

Per la cover di plastica

Nel caso in cui si tratti di iPhone, la Apple ha una propria linea guida per la pulizia delle cover originali.

Se invece la cover è più comune, bisogna, innanzitutto, valutare diversamente cover di plastica e di gomma.

Per la plastica si possono utilizzare detergenti più aggressivi.

Basterà un po’ di candeggina, una spugna e dei guanti per lavare i piatti.

Mescolando e diluendo la candeggina con dell’acqua si otterrà il composto necessario per pulire la cover e farla tornare come nuova. È un procedimento molto delicato: è assolutamente indicato l’uso di guanti di gomma affinché nessuna goccia entri in contatto con la pelle.

A questo punto non resta che immergere la cover nella soluzione detergente fai da te per una decina di minuti.

Qualora le macchie siano più persistenti, come ad esempio l’inchiostro, il tempo di permanenza può essere maggiore.

Per lo step successivo è necessaria la spugna (o un panno): strofinandola energicamente sulla cover si rimuoverà lo sporco rimasto. Sciacquare la cover sotto l’acqua corrente e asciugarla con cura prima di utilizzarla nuovamente.

Se è in gomma

Nel caso in cui si tratti di gomma o silicone l’ideale è di utilizzare un prodotto che sia più delicato rispetto a quelli usati per la plastica. Il detersivo per i piatti è perfetto.

Mescolando un po’ di acqua calda con il detersivo si otterrà una soluzione in grado di pulire efficacemente lo sporco. Con l’aiuto di uno spazzolino sarà necessario effettuare dei piccoli movimenti circolari per rimuovere lo sporco.

Se quest’ultimo risultasse più persistente, l’alleato migliore è uno solo: il bicarbonato.

Realizzata una pasta formata da acqua e bicarbonato, bisognerà applicarla sulla macchia della cover e lasciare agire per qualche minuto. Anche in questo caso è possibile utilizzare lo spazzolino.

Infine, anche se meno convenzionale, esiste un ingrediente utilizzato in cucina in grado di rimuovere alcune macchie sulla cover del cellulare: la mollica di pane. Quest’ultima era utilizzata in passato anche come gomma da cancellatura, per via della sua capacità di rimuovere lo sporco.

Ecco quali sono i modi super efficaci per togliere le macchie e la sporcizia dalla cover del cellulare.