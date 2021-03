Il trucco waterproof, o trucco “a prova d’acqua” rappresenta un make up a lunga tenuta, perfetto per le occasioni in cui il trucco deve durare. Allo stesso modo, tuttavia, questa tipologia di trucco è più difficile da rimuovere e richiedere qualche accortezza in più. Ecco allora il trucco più furbo per rimuovere il mascara waterproof senza strappare le ciglia. La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa intende anche svelare qualche metodo efficace per la rimozione del make up più resistente.

Un trucco semplicissimo

Per rimuovere il mascara waterproof esiste un trucco semplicissimo. Questo consiste nell’applicare una passata di mascara a prova d’acqua, ma solo dopo averne applicata una prima con un comune mascara.

Questo consentirà d’isolare il trucco waterproof dalle ciglia e di farlo aderire molto meno. Allo stesso tempo, il secondo strato di mascara a lunga tenuta consentirà al trucco di durare ore o fino a completa eliminazione tramite apposita soluzione.

Se questo è il trucco più furbo per rimuovere il mascara waterproof senza strappare le ciglia, cos’altro utilizzare per la rimozione di questo make up?

L’olio d’oliva o di cocco

Così come accade per i rossetti liquidi no-transfer e matte, l’olio è un ottimo struccante naturale e benefico per la pelle. Rimuovere il mascara waterproof con olio d’oliva o di cocco è una soluzione green molto apprezzata.

Tuttavia, suggeriamo di prestare sempre tanta attenzione a non farlo entrare in contatto con l’interno dell’occhio. Per questo motivo, suggeriamo di chiudere la palpebra, applicare un po’ di olio sulle ciglia e massaggiarlo. Dopo circa uno o due minuti, basterà rimuoverlo con del cotone e detergere questa zona.

Struccante bifasico

In alternativa, la stessa quantità oleosa contiene anche lo struccante bifasico, in parte composto da acqua e in parte proprio da olio. Ma qualunque prodotto trovi utilizzo per la rimozione del trucco a lunga tenuta, una regola è fondamentale. Poiché questo make up deve durare per ore, qualche minuto in più richiede anche la sua rimozione.

Suggeriamo, quindi, sempre di applicare il prodotto struccante su un dischetto di cotone e lasciarlo comunque agire per alcuni minuti. Questo consentirà al mascara di divenire più morbido e di semplificare la rimozione con una seconda passata e un dischetto di cotone.