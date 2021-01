Esiste un prodotto molto sottovalutato nella culinaria italiana. Questo prodotto può essere utilizzato da solo o come ingrediente per le nostre ricette. Si tratta di una crema dal sapore di latte il cui gusto è unico ed inimitabile. Stiamo parlando del latte condensato.

Il latte condensato viene prodotto con la procedura della riduzione, ovvero l’evaporazione della maggior parte dell’acqua presente nel latte. Al latte viene aggiunto molto zucchero, qui la ricetta per realizzarlo a casa.

Perché dovremmo provarlo

Sono molti i vantaggi e i benefici del latte condensato.

La proprietà positiva che salta subito all’occhio è sicuramente la lunga conservazione. Il procedimento termico cui è sottoposto e la quasi assenza di acqua impedisce ai batteri di proliferare. Le scatole in cui lo si conserva, se restano sigillate, possono durare parecchi anni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

È un alimento ricco di calorie. Questo può essere uno svantaggio se siamo a dieta in un regime ipocalorico. Se invece siamo sportivi, o stiamo facendo una dieta ipercalorica, questo potrebbe essere l’alimento che fa per noi. Se andiamo in montagna o dobbiamo correre una maratona avremo a disposizione una scorta di energia contenuta in poco spazio.

Un altro vantaggio che il latte condensato si conserva fuori dal frigo. Se siamo in viaggio e non abbiamo la possibilità di usare un frigo è molto comodo trasportare il latte condensato in tasca o in borsetta. Se siamo in campeggio e vogliamo un caffè macchiato, basterà mettere un po’ del latte condensato nel nostro caffè.

È un prodotto senza glutine, quindi si può usare nelle ricette per celiaci e intolleranti ed è un ingrediente chiave per squisiti dessert cremosi.

Quali sono i vantaggi e i benefici del latte condensato

Come abbiamo visto il latte condensato è un prodotto versatile, e secondo molti, buonissimo. In commercio si trova sia in latta che dentro a tubetti come quelli del dentifricio, è molto pratico e facile da conservare e da portare con sé.

Non si tratta di un prodotto dietetico, ma dal punto di vista nutrizionale e pratico ha molti lati positivi.