La voglia di cambiare telefono spesso nasce da problemi di natura tecnica. Spesso, se il cellulare non chiama più l’unica cosa da fare è purtroppo cambiarlo. Questo nessuno lo mette in dubbio, anche se a volte la soluzione non è sempre così drastica.

Per esempio, un problema molto comune negli smartphone moderni è il volume dell’audio che si abbassa troppo durante le telefonate. Molti credono si tratti di un guasto. Invece, a volte è solo accumulo di sporcizia nella capsula auricolare. Con un cotton fioc imbevuto di alcol, uno spazzolino dalle setole morbide e un po’ di pazienza si può ripulire tutto.

Il cellulare sarà come nuovo e l’audio sarà perfetto. Questa soluzione non vale sempre, ovvio. Cambiare telefono, però, soprattutto quando si parla di modelli particolarmente costosi, è una vera scocciatura. Eppure, c’è un sistema che non tutti immaginano: ecco come avere un iPhone come nuovo e praticamente gratis!

Se si ha un modello abbastanza recente, quindi dagli iPhone X in avanti, basta aprire le Impostazioni, andare nella tab Generali, poi in Aggiornamenti di Sistema e verificare se c’è qualcosa da scaricare. Ebbene sì, la soluzione al desiderio di un telefono tutto rinnovato arriva proprio da Apple: basta aggiornare il dispositivo ad iOS 16, l’ultima versione del sistema operativo.

Ecco come avere un iPhone come nuovo senza spendere niente grazie a iOS 16

Ma che guadagno deriva da questa operazione? Anzitutto, le cose più importanti avverranno sotto la scocca. Ogni nuovo aggiornamento infatti porta migliorie software, novità di sicurezza e potenziamenti utili a rendere il proprio telefono sempre meno soggetto agli attacchi di criminali informatici.

È un tema importantissimo e persino la Polizia Postale consiglia di tenere il proprio device sempre aggiornato, proprio a questo scopo. Questo tipo di migliorie, c’è da dirlo, non interessano proprio a tutti. Le persone spesso sono più interessate ai rinnovamenti grafici e alle nuove funzioni che ogni aggiornamento porta con sé. E iOS 16 non delude, da questo punto di vista. Trattandosi di un cosiddetto “major update”, cioè di un aggiornamento importante, spesso queste novità sono infatti considerevoli.

Un cellulare completamente nuovo

La prima e più importante di queste migliorie riguarda la possibilità di personalizzare il proprio iPhone in maniera molto più profonda di prima. La schermata di blocco è stata completamente ridisegnata e adesso si possono utilizzare dei widget dedicati anche su di essa. Si possono modificare caratteri e colori di ogni elemento, inserire delle scorciatoie e impostare degli sfondi personalizzati che cambiano ogni ora, oppure quando accade uno specifico evento.

La modalità Non Disturbare è stata ancora migliorata e hanno ricevuto nuove funzioni anche Mail, Salute e Fitness. Si può, per esempio, programmare l’invio di una mail oppure impostare delle notifiche per l’assunzione dei medicinali. Anche Messaggi è stata migliorata, con la possibilità finalmente di annullare l’invio di un SMS e di modificarlo in seguito.

Più tantissime altre novità e potenziamenti che rendono il cellulare quasi come fosse nuovo, comodo, divertente e sicuro. Assolutamente da installare.

Lettura consigliata

I proprietari di iPhone dovrebbero smettere di usare subito queste applicazioni