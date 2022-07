È una cosa più comune di quello che si crede: ritrovarsi con la casa invasa dai cattivi odori. Cuciniamo piatti prelibati ed è assolutamente normale che residui di grasso e odori persistenti si attacchino alle superfici. Succede sulle ante dei pensili e dentro gli armadietti, figuriamoci intorno al condizionatore. Infatti, il più delle volte procediamo con la normale pulizia, eliminando la polvere superficiale. Un po’ di igienizzante che non rovini il filtro e crediamo che sia tutto a posto. Il fatto è che la volta successiva accendiamo il condizionatore e ci ritroviamo la casa ancora più maleodorante. Una buona manutenzione del filtro ci evita questi spiacevoli inconvenienti. Vediamo come pulire e igienizzare il filtro per avere sempre la casa fresca e profumata.

Se quando lo accendiamo il condizionatore puzza di cibo, dobbiamo pulire così il filtro per renderlo profumato

È molto importante non pensare solo agli split interni, ma controllare anche il motore esterno. Può capitare che ci sia qualche ostruzione di sporcizia che col tempo faccia rompere il condizionatore. Se sentiamo strani rumori è bene dare una controllata e poi semmai chiamare il tecnico. In alcuni casi potrebbe trattarsi solo di polvere e residui accumulati. Proprio come succede per lo split interno, a prescindere dalla stanza in cui si trova. Il motivo per cui i filtri tendono a puzzare col tempo è sicuramente l’usura, certo. Ma anche la condensa che si va a formare all’interno dello split potrebbe otturare lo scarico. Meglio procedere ad una pulizia almeno una volta al mese, anche ogni due settimane se resta sempre acceso. Ma come pulire i filtri e spargere profumo in tutta la casa?

Un detergente igienizzante fai da te

Un po’ d’acqua e sapone neutro sono sicuramente molto utili, ma non sempre la loro efficacia è duratura. Magari eliminiamo la polvere e la sporcizia, ma non rimane nulla del buon odore che desideriamo. Creiamo un igienizzante fatto in casa con pochissimi ingredienti e facile da preparare. Ci servirà un bicchiere d’acqua, un cucchiaio di percarbonato di sodio e qualche goccia di olio essenziale. Il percarbonato di sodio andrà a sciogliere lo sporco e a eliminare il cattivo odore. L’olio essenziale diffonderà il buon profumo ogni volta che il condizionatore sarà acceso. Mescoliamo gli ingredienti e versiamoli in un flacone spray con cui puliremo il filtro.

Quindi, se quando lo accendiamo il condizionatore puzza di cibo è il momento di procedere alla pulizia. Ma non dovremmo fare attenzione solo allo split che abbiamo in cucina o in salotto. Verifichiamo anche quelli delle altre stanze della casa perché in tal caso forse è il momento di sostituire i filtri. Soprattutto se utilizziamo il condizionatore anche la notte, viste le temperature degli ultimi tempi. Cerchiamo di utilizzare delle funzioni più a risparmio energetico, sia per preservare gli split che per risparmiare.

