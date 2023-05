Come truccare occhi azzurri e marroni? Copia il look di Margot Robbie e Selena Gomez per uno sguardo magnetico

Ti piace truccarti ma non sai come far risaltare lo sguardo? Niente paura. Rifatti ai look delle star più famose per ottenere degli occhi da cerbiatta pronti a sedurre. Di seguito ti spiegheremo un passo alla volta come procedere, copiando perfettamente la tecnica di due splendide attrici cinematografiche.

Per mettere in evidenza lo sguardo non bisogna necessariamente affidarsi a un truccatore professionista. Anche da casa si possono avere degli occhi attraenti, in poche mosse. Basta conoscere il metodo giusto, come quello delle star del cinema. Vediamo, dunque, che cosa ti serve e come truccare occhi azzurri e marroni seguendo il tutorial per un make up perfetto. Proprio come quello di Margot Robbie e Selena Gomez!

Come truccare occhi azzurri e marroni: due beauty routine da seguire

Il viso radioso che Margot Robbie sfoggia davanti alle telecamere è frutto di un trucco naturale e semplice da replicare. Per risaltare gli occhi azzurri si inizia applicando una base neutra e simile all’incarnato. Dopodiché si distribuisce uno strato di blush cremoso color rosa, che semplifica la sfumatura. Spazio quindi agli occhi: si procede con un ombretto pastello sulle palpebre, di una tonalità leggermente più scura della pelle. Via libera poi all’illuminante, da mettere sull’angolo interno dell’occhio per intensificare lo sguardo. Il mascara finale sarà leggero, in modo tale da non appesantire eccessivamente le ciglia.

Selena Gomez, invece, per i suoi occhi castani sceglie uno stile retrò. Si parte con un correttore anti occhiaie, quindi si passa a un concealer appena più chiaro del successivo fondotinta. Con l’ombretto bisognerà riprodurre uno smokey eyes con gradazioni cromatiche che variano dal nero al marrone, o dal grigio fino al rosa scuro. Per rimpolpare le labbra ci vorrà un rossetto nude beige o dorato. Aggiungendo un gloss delicato le si risalterà al meglio. Il tocco finale è il fard sugli zigomi, che dovrà risultare un poco più scuro del tono della pelle.

Come nascondere le borse col trucco: un esempio efficace

Dopo aver visto come truccare occhi azzurri e marroni, ricordiamo che un buon make up è in grado anche di mascherare gli inestetismi dell’età, come le borse. Prima di procedere, sciacqua bene la faccia e tamponala con un asciugamano morbido. Quindi, distribuisci un tonico illuminante con un batuffolo di cotone, per regalare alla pelle un aspetto più sano e luminoso.

Per ringiovanire il viso, puoi affidarti anche a un correttore di qualità. Sceglilo possibilmente color pesca, così da coprire al meglio il bluastro delle occhiaie. Picchietta sul contorno occhi per farlo aderire perfettamente. Infine, al posto del solito fondotinta pesante, potresti optare per una BB cream. Una scelta che darà respiro e una maggior sensazione di libertà alla cute.