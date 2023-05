Ciglia folte e lunghissime in un batter d’occhio? Qualche trucco per uno sguardo da favola

Dalla maestosa Cleopatra all’iconica Marilyn fino alla paparazzata Kim Kardashian, tutte le donne sin dall’alba dei tempi bramano ciglia da star. È stato infatti dimostrato che gli occhi grandi riconducano a giovinezza e a maggior sex appeal. Vi svelo qualche trucco per uno sguardo da favola e per avere ciglia folte e lunghissime in un batter d’occhio.

Rimedi naturali

– Alimentazione sana. Per ciglia folte fondamentale è partire da un’alimentazione salutare e fare il pieno di vitamina A, B, C ed E. Via libera quindi a olio extravergine d’oliva, pesce, legumi, broccoli, frutta secca e avocado.

– Ingredienti naturali. In soccorso vengono olio di cocco, d’oliva (ricco di vitamina E) da applicare sulle ciglia prima di dormire, ma soprattutto il famoso olio di ricino, per rendere più forti ciglia fragili o indebolite. Attenzione però a eventuali reazioni allergiche o rossori, perché la zona perioculare è molto delicata. Sconsiglio quindi l’uso di vaselina, molto utilizzata in alternativa agli oli, dal momento che è un prodotto chimico derivante dal petrolio.

– Struccaggio delicato e non invasivo.

Quando la natura non aiuta abbastanza, ci sono varie soluzioni per ottenere ciglia magnifiche in tempo zero.

– Trucco. Una tip utile è di utilizzare cipria o talco tra una passata di mascara e l’altro per infoltire le ciglia. Un altro metodo usatissimo dalle make-up artist è usare una matita nera nella rima cigliare superiore, per donare maggiormente intensità allo sguardo. Importante la scelta del mascara o del primer ciglia: prestate attenzione alla forma dello scovolino e sceglietelo adatto alle vostre esigenze. In commercio ce ne sono di vari tipi, ma per un effetto ciglia finte consiglio mascara con all’interno fibre di nylon, che agiscono come extension. Imparate infine a usare un buon piegaciglia – da utilizzare prima del mascara – per ciglia incurvatissime.

Altri trucchi

– Sieri occhi. In commercio vi sono favolosi sieri che in soli tre mesi allungano e rinforzano radicalmente le vostre ciglia. Al loro interno vi sono vitamine e sostanze come i peptidi e la biotina. Tuttavia, fate attenzione alle formulazioni con prostglandine, molecole un tempo utilizzate per la cura del glaucoma, perché in dosi massicce possono alterare il colore dell’iride. Molti di questi sieri contengono derivati delle prostglandine meno potenti, ma al primo segno di allergia o rossori sospendete il prodotto.

– Extension ciglia. Le care e vecchie ciglia finte offrono sguardo da cerbiatta in pochi minuti e sono reversibili, ma bisogna avere una buona manualità per posizionarle adeguatamente. Meglio preferire le nuove formulazioni con ciglia e eyeliner magnetici, molto meno invasive di quelle con colla.

– Laminazione, extension ciglia semipermanenti. Per chi invece ha deciso soluzioni più drastiche, la laminazione è un buon compromesso per ottenere ciglia più scure e incurvate, ma molto naturali. Un effetto modulabile e più intenso è l’applicazione di ciglia finte semipermanenti, spesso in visone, che l’estetista incolla sulle ciglia vere. Tuttavia i costi sono molto alti: ci si aggira sui 150 euro più tutte le operazioni di refill, da effettuare una volta al mese a causa del fisiologico rinnovo ciliare.