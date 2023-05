Sogni già le vacanze? Le 3 spiagge più belle di Villasimius da non perderti per nessun motivo al Mondo

Le 3 spiagge più belle di Villasimius-dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

La Sardegna è un vero e proprio paradiso terrestre e queste spiagge sabbiose sono tra le migliori per una vacanza di relax in famiglia.

Hai già pianificato le prossime vacanze? Sai già dove andrai? Che la risposta sia sì o no, almeno una volta nella vita dovrai visitare la Sardegna. La seconda isola del Mediterraneo (per estensione) vanta un paesaggio a dir poco magnifico, variegato e tutto da scoprire. Ha quasi 2.000 km di costa, le cui spiagge hanno nomi famosissimi. Quante volte abbiamo sentito parlare della bellissima Costa Smeralda, della sabbia rosa de La Maddalena o delle acque cristalline di Villasimius? È proprio in quest’ultima zona che, oggi, ci addentreremo in modo approfondito. Faremo un tour immaginario tra le spiagge più belle di uno degli angoli più noti della Sardegna, e ci sembrerà quasi di essere lì. Scopriamo ora le tre spiagge che non dovremo assolutamente perdere quando andremo in vacanza a Villasimius.

Sogni già le vacanze? Ecco le 3 spiagge con fondali bassi e sabbia chiarissima perfette per ogni turista

Turisti da ogni parte del Mondo vengono attirati, ogni anno, dalla Sardegna. Molte altre persone, invece, decidono proprio di trasferirvisi, anche perché il mercato immobiliare offre grandi possibilità. Basta cercare bene per scovare case al mare a 43.000 euro in borghi bellissimi e molto caratteristici. Ma la Sardegna non è bella solo d’estate. Anche d’inverno si possono fare dei bellissimi tour, visitando i posti magici che ci sono, ad esempio, vicino a Cagliari.

Detto questo, torniamo a parlare delle spiagge più belle di Villasimius. Sogni già le vacanze? In questo piccolo centro troverai tutto ciò che ti servirà per una vacanza perfetta. Ci si arriva dall’aeroporto di Cagliari, attraverso un tragitto di circa un’ora da fare con le navette o i bus di linea. Una volta giunti lì, arriveremo nel centro storico del paese, dove potremo percorrere la via più importante di tutte, Via del Mare. Dopodiché potremo iniziare la nostra vacanza fatta di sole, mare e totale relax.

Una spiaggia da rimanere a bocca aperta

Iniziamo con una delle spiagge più belle di tutta la zona, ovvero quella di Punta Molentis. Si trova nell’area marina di Capo Carbonara e, arrivando qui, ci sembrerà di muoverci dentro un quadro.

L’acqua, neanche a dirlo, è cristallina, di un azzurro intenso come pochi, e questo non è l’unico punto a favore di questo luogo. La spiaggia è totalmente fatta di sabbia e i fondali sono molto bassi. In sostanza, quindi, è l’ideale anche per chi ha bambini al seguito. L’unica nota da tenere a mente riguardo questa spiaggia è il fatto che sia a “numero chiuso”. Il numero massimo di persone che possono accedervi, infatti, è di 500, e bisogna prenotare l’ingresso. Il parcheggio disponibile per le auto è a pagamento.

Sabbia bianca e fine anche in quest’altra spiaggia

Se sogni già le vacanze anche Campulongu è sicuramente una meta da appuntarsi nella lista delle cose da vedere a Villasimius. Anche in questo caso ci troveremo di fronte ad una distesa di sabbia fine, bianchissima e molto morbida e un’acqua poco profonda. Potremo prenotare l’ombrellone e il lettino per rilassarci al sole, oppure partire con il pedalò per un’attività alternativa. Insomma, il divertimento non mancherà di certo!

Il punto ideale per fare snorkeling

Arriviamo, infine, alla spiaggia di Santa Caterina o Cala Caterina, un’altra perla di questa zona. Così come tante altre spiagge di Villasimius, anche questa è perfetta per chi ama fare snorkeling. Nuotare a pelo d’acqua con maschera e boccaglio, per ammirare i fondali e il mondo marino è un’emozione che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita. In Sardegna tutto questo è possibile!